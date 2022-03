Hacienda pide no usar gestores para regularizar autos chocolate: "No deben cobrar", dice secretario

Hermosillo, Sonora.- Inició este martes el proceso de registro para la regularización de vehículos de procedencia extranjera y la Secretaría de Hacienda recomienda hacer el trámite a través de la página oficial.

El titular de la dependencia en Sonora, Omar del Valle Colosio, indicó que se han detectado puntos donde las personas cobran por asesorar los trámites para regularizar autos 'chocolate', lo cual está prohibido. El funcionario agregó que el proceso es gratuito, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar caer en este tipo de fraudes.

Nosotros obviamente nos acercamos a esos lugares y hablamos con la gente para decirles que no les cobren, si la gente se quiere ver asistida por un tercero para hacer el proceso en línea, la captura, porque a lo mejor la gente no tiene computadora, no tiene internet, o tiene dificultades para hacer el llenado, puede ser asistido por un tercero, pero el costo debe de ser de cero", indicó.