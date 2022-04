Tragedia en Sonora: Alrededor de 7 mujeres desaparecen cada mes con el Gobierno de la 4T

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Para el Gobierno Federal las mujeres no son prioridad, así lo demuestran las cifras; en los primeros 40 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (4T) casi 7 féminas han desaparecido por mes en Sonora. Ni los programas especiales, ni la Alerta de Género han revertido la escalofriante tendencia.

191 de ellas siguen desaparecidas o sin ser localizadas, es decir, de las casi 7 que desaparecen cada mes, de 5 no se sabe nada, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) del primero diciembre del 2018 al 25 de abril del 2022, los 3 años y 4 meses del periodo de la 4T.

La tasa de localización es sumamente baja, menos de una cuarta parte de las 261 regresó. Solamente 70 han sido localizadas; 64 de ellas con vida y 6 sin vida. Lo que demuestra el desamparo de las víctimas ante las instituciones que no solamente fallaron en protegerlas pues tampoco las han encontrado.

En México, desaparecen en promedio 21 mujeres al día en México, desde el inicio del Gobierno de AMLO

Como si no fuera ya preocupante la desaparición y no localización de mujeres, lo que es más preocupante es que la mayoría son básicamente niñas. De las 261 mujeres, el 14 por ciento tiene de 15 a 19 años, es decir, 38 de ellas. De las 191 que no se sabe nada, 29 de ellas tienen esa edad, el 15 por ciento de ellas.

El epicentro de esta violencia tiene su origen en Hermosillo y Cajeme.

En la capital de Sonora casi 2 mujeres han desaparecido por mes y en Cajeme 1 mujer ha desaparecido por mes, es decir, 59 y 50 mujeres desaparecidas, no localizadas y localizadas respectivamente en los 40 meses del periodo de la 4T. Los otros dos municipios con cifras alarmantes son Nogales y Guaymas con 27 mujeres cada uno.

Cabe recordar que en agosto del año pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró una Alerta de Violencia de Género para todo el estado y en particular seis municipios, entre ellos los cuatro anteriores (Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales), pero poco ha servido pues todo sigue igual para ellas.

VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PRECEDENTE

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (Cepad), dijo que si bien no hay datos que permiten establecer las razones de las desapariciones de mujeres, sí hay una gran parte relacionada a la violencia de género. “Varias desapariciones de mujeres se relacionan con la violencia de género que se ha agudizado con la pandemia”, dijo la especialista a Expansión.

El presidente, por su parte, se dedica poco a hablar del tema y cuando lo hace prefiere culpar al neoliberalismo de la violencia contra la mujer. Cuestionado el pasado 26 en su mañanera, López Obrador, señaló que “es una falla de origen del modelo imperante durante mucho tiempo”.

“Creo que se dejaron de promover principios, valores, se quiso eclipsar todo el sistema de vida(...), por un sistema materialista, individualista, egoísta”, respondió. Ello cuando a nivel nacional, 26 mil 325 mujeres han desaparecido en los primeros 40 meses de su gobierno, es decir, 21 mujeres cada día. Mientras que de 7 mil 918, en su mayoría jóvenes de 15 a 19 años, no se sabe nada, es decir están desaparecidas o no localizadas.

POCO HA SERVIDO LA ALERTA

Cuestionada por TRIBUNA sobre la aplicación de la alerta de género en el estado Leticia Burgos, presidenta de la Red Feminista Sonorense, señaló que esta tendría que haber dado a conocer avances a seis meses de su aplicación. “En primer lugar se tiene que cumplir con la ley, la Alerta de Violencia de Género que fue emitida desde agosto y que es por el delito de feminicidio y desaparición, no se ha reflejado en Sonora”.

Las autoridades están obligadas a atender esta resolución, por lo que a los seis meses se debe informar. Sin embargo, como ya se mencionó, hay una situación en la que los datos de las desapariciones no tienen ni lógica y no se ve ninguna estrategia o presupuesto destinados a erradicar la violencia y el delito de desaparición”.

