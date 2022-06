Orgullo de Navojoa: Futbolista Johan Vásquez recibe distinción como ciudadano distinguido

Navojoa, Sonora.- Como un navojoense distinguido fue galardonado el futbolista Johan Vásquez, recibiendo un reconocimiento por parte del presidente municipal Mario Martínez Bojórquez. El actual futbolista del U.S. Cremonese de la Serie A de Italia ha tenido una trayectoria destacada en los últimos años, obteniendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un buenas actuaciones con el Genoa, al cual emigró procedente del balompié mexicano.

Vásquez Ibarra volvió a la tierra que lo vio nacer y visitó el Palacio Municipal, donde se reunió con el alcalde y algunos funcionarios y regidores, contando con la presencia de Rigoberto Vásquez, su padre, y también su hermano, con quienes disfruta su periodo vacacional. Tras recibir un balón autografiado, el munícipe destacó el orgullo de los navojoenses por Johan, pues su ascendente carrera deportiva en el futbol nacional e internacional pone en alto el nombre del municipio.

De verdad te felicito porque has tenido disciplina, un objetivo, lo alcanzaste no nomás lo soñaste, estás en un alto nivel, eres un orgullo para el municipio; lo que tú has hecho significa un gran ejemplo para la juventud de Navojoa", indicó 'Mayito', agregando que la constancia, dignidad y respeto a los buenos valores que tiene Johan han hecho que alcance el éxito como persona y deportista profesional.