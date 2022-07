Precios de la canasta básica se mantienen al alza; se registran aumentos del 10 al 60%

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Varios productos de la canasta básica en el municipio han registrado un aumento desde el 10 al 60 por ciento en el primer semestre de 2022, de acuerdo a comerciantes y consumidores.

Fernando Valencia, comerciante en el Mercado Unión, declaró que, aun siendo establecimientos pequeños, el alza de los precios de productos como huevo, lácteos, mantecas, ha impactado en sus ganancias, debido a que la mayoría de estos comercios han optado por sacrificar las ganancias y afectar lo menos posible al usuario.

Hay artículos que sí han subido de precio, pero no de manera alarmante, como el caso del huevo, que si lo compras en un supermercado te sale de 90 a 100 pesos, mientras que nosotros lo hemos ido subiendo de manera gradual", declaró.

Por su parte, el comerciante Pedro Velázquez, detalló que la afectación no solo es para el usuario, sino para el propio vendedor. “Si yo vendía 5 mil pesos, actualmente gano lo mismo, la gente no deja de comprar, pero gano menos, porque absorbo parte de la inflación, para no perder clientes”.

Precios de la canasta básica se mantienen al alza

En estos meses, se ha incrementado el precio de las mantecas, quesos, huevo, carne. Alcanza menos, pero se tiene que seguir comiendo, así que recortamos presupuesto de otras cosas o compramos productos de menor calidad", expresó Carlos Paredes, ciudadano.

Fuente: Tribuna