Familias de Cajeme, sin opciones para divertirse por economía y falta de espacios públicos

Cajeme, Sonora.- Acudir al estreno de una película, apoyar a los Yaquis, cuando hay juego, o incluso visitar la Laguna del Náinari representa un importante gasto para las familias de Cajeme, sobre todo para aquellas que ganan el mínimo, lo que pone en evidencia la falta de espacios públicos como los parques.

Y es que los cajemenses tienen muy pocos espacios para salir a divertirse en familia sin tener que desembolsar más de tres días de su salario. TRIBUNA encuestó a varias familias para conocer a dónde salen a divertirse, y la mayoría de las respuestas apuntó a que no hay los suficientes para estar con la familia sin tener que gastar mínimo 500 pesos.

Familias cajemenses, sin opciones para divertirse. Foto: Tribuna

Pocos lugares para la recreación

Por ejemplo salir al cine, para una familia de 4 (mamá, papá y dos hijos) representa un gasto aproximado de 208 pesos solamente en boletos, a esto se tiene que incluir la compra de palomitas, refrescos y demás, que sumarían mínimo, con un combo promedio, otros 250 pesos.

“Sólo llevó a mis hijos al cine en ocasiones muy especiales, porque los niños siempre quieren y ellos no entienden de los gastos que tiene uno, para llevar a mi niña y niño gasto como mínimo 460 pesos. Y la verdad la economía no está para ello porque o vas una vez al cine o comes toda la semana”, explicó Sonia López vecina que habita en la colonia Urbi Villa.

La Laguna del Náinari es otra de las pocas opciones que se tienen, pero para las familias de la periferia de la ciudad no siempre es lo mejor. Dhamaris Lugo y su esposo Gerardo Mendivil, quienes viven en la Valle Verde cuando quieren llevar a su niña a la laguna la “piensan dos veces” porque además de que resulta costoso, se les hace inseguro salir del hogar.

“Vivimos hasta acá y está bien lejos. Cuando vamos tenemos tiene que ser cuando baje el sol, y como no tenemos carro siempre es ir con mi cuñada o irnos en camión. No es nuestra mejor opción porque hemos leído en redes qué hay muchos asaltos en esa zona”, comentó Lugo.

Su esposo añadió que lo mejor sería que los parques de cada colonia se rehabilitaran para que así los niños de la colonia puedan salir a jugar, “salir de casa con niños es gastar mínimo 300 pesos bajita la mano y pues con el sueldo de 1,500 a la quincena la verdad no alcanza”.

Michell Parra, mamá de tres niños, explicó que la otra opción es ir a la Sendero a los jueguitos pero significa ir a gastar. “Lo he comentado con otras mamás, vemos que para los más jóvenes si hay varios antros o cafés, pero para los niños no. Y la verdad a los parques no los puedes llevar porque están llenos de basura o los jueguitos están oxidados”, expuso.

“Tristemente se han dejado caer mucho las opciones públicas para los niños, y a ellos les afecta estar encerrados, creo que jamás he visto un niño jugar en el parque”, señaló Parra con desagrado.

Para Julio Ruiz ir a los paseos familiares rumbo a la presa es otra de las opciones aunque también es costoso y muchas veces no es familiar. “Yo creo que gastamos más o menos unos 240 pesos en entradas, más 300 en gasolina y también unos 250 más cuando llegas al Oxxo, si es costoso pero pues no es de cada fin, si acaso una vez”.

Faltan espacios públicos

FALTAN ESPACIOS PÚBLICOS Julio César Pablos Ruíz, presidente de la asociación ‘Yo Observo Cajeme’, expresó que existe una falta de atención en las acciones que le corresponden a un gobierno, sin que los gobiernos se preocupen por recuperar la esencia del ayuntamiento y se enfoquen en el manejo de presupuestos.

“Los gobiernos municipales en general, han perdido la esencia para lo fueron constituidos, deben de estar a cargo de los servicios que recibe la comunidad, alumbrado, agua potable, drenajes, esparcimiento público y seguridad pública, pero a través de los años han ido agregando actividades que no tienen que ver con las actividades básicas que marca la constitución”, declaró el activista.

Asimismo añadió que también es un factor el que el gobierno no tenga la capacidad de mantener las áreas públicas, para esparcimiento comunitario, ni la seguridad para que sean usados por adultos mayores y niños teniendo garantizada su integridad en todos los sentidos.

“Qué bueno que existen acciones de recuperación de espacios por parte de la sociedad civil o empresarial, pero es un error que se intente suplir esa función que es obligación del ayuntamiento o realizar estas acciones, sin exigir que el gobierno actúe”, señaló.

Ricardo Castro Ramírez, titular de la asociación ‘Yo limpio Cajeme’, opinó que la falta de áreas recreativas familiares, es un problema evidente en la ciudad, por lo cual, ante la falta de acción, la sociedad civil debe de buscar la manera de sentirlos como propios y recuperarlos en favor de la propia sociedad.

“El tema de la inseguridad, también nos obliga a buscar espacios resguardados, antes los niños jugaban hasta en las calles, por eso se deben de buscar estos espacios seguros, donde se pueda acudir a jugar, a ejercitarse; que exista buena iluminación y que los juegos estén en condiciones adecuadas, si los niños ven los juegos descuidados no les llama la atención”, puntualizó.