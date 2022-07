San Carlos, entre extorsiones crimen y zozobra generalizada; viven una crisis de inseguridad

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tras dos años complicados por la pandemia de Covid-19, San Carlos y sus empresarios veían la llegada del verano como el bálsamo que les permitiría iniciar la recuperación de su economía y de su ambiente, un delicado sistema donde confluyen extranjeros, inversionistas, locales y turistas.

Poco, muy poco les duró el gusto. Bastaron un par de semanas para que la realidad les golpeara de forma incontestable: ataques a bares y restaurantes, extorsiones, asesinatos y un clima de inseguridad que les dejó en medio de una encrucijada.

Ante la presión del crimen organizado, que disputa una plaza de gran relevancia para su modelo de negocio, Guaymas ha sucumbido sin que las autoridades correspondientes le hayan brindado alternativas o soluciones a la crisis.

Porque mientras se queman bares, se asesina a empresarios, hay víctimas colaterales y se normalizan la extorsión y el cobro de piso, poco se ha conocido de las acciones tomadas de las instituciones de seguridad, que más tardaron en presumir el blindaje de la zona turística a asumir una nueva tragedia: el asesinato de Janeth Castro, dueña del bar La Catrina.

Están llegando con todos, o con muchos, pidiendo cuotas para permitir trabajar y mantener abierto”, dijo a este diario un empresario de la localidad, que desde hace días tomó medidas como cerrar más temprano para, así, intentar evitar un problema mayor.

Otros emprendedores afectados han hecho de las redes sociales sus arenas para alzar la voz, cuyas consignas han ido desde un ligero “reza por San Carlos”, hasta señalamientos de ineficiencia hacia las autoridades.

Los cobros

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha querido evitar el tema y solicitado a los afectados no catalogarlo como tal, se sabe que las extorsiones de parte del crimen organizado están a la orden del día.

Esto suele ocurrir porque el crimen actúa como negocio de franquicias, entonces los grupos locales tienden a buscar fuentes de financiamiento, recurriendo a estas acciones”, explica el investigador Andrés Sumano.

Esto coincide con los análisis de expertos, que advierten constantemente cómo una zona en disputa por los cárteles suele atestiguar cómo éstos buscan liquidez inmediata y constante a través de extorsiones y presiones al empresariado.

Las principales víctimas seleccionadas por estos criminales normalmente son empresarios mexicanos, que se sabe sus familias están aquí, que tienen puntos vulnerables, que normalmente las empresas extranjeras son las que menos recienten este tipo de crimen, porque no tienen estos puntos vulnerables”, explica Rafael López, consultor en riesgos de Kroll.

Además de que deben soportar estas erogaciones extraoficiales, restaurantes y bares han visto disminuir notablemente su clientela durante las últimas tres semanas, destacándose que el 4 de julio los estadounidenses que residen en San Carlos prefirieron cancelar sus reservaciones para celebrar la Independencia de su país.

Sin resultados

Hubo un atentado que acabó con la muerte de una persona, no tenemos muchos datos pero es una situación muy grave porque caminaban familias con niños, turistas, en una hora relativamente temprana, es una situación cada vez más delicada en donde no hay reacción, no hay solución; no entiendo qué piensan y qué esperan las autoridades para actuar”, dijo el empresario Luis Zaragoza en entrevista radiofónica sobre los hechos del pasado viernes donde fue asesinado César Octavio Enriquez.

Justamente el padre de Octavio, Jesús Enríquez Coronado clamó justicia por al asesinato de su hijo, y dejó ver que estaría dispuesto a la resistencia civil y a tomar medidas de presión para garantiza la paz en Guaymas.

Por su parte, la secretaria de seguridad pública y máxima responsable de disminuir la violencia, María Dolores del Río respondió a las voces generalizadas: “Estamos actuando, estamos preocupados como lo están los empresarios”, dijo en entrevista radiofónica, en la que aseguró que las partes involucradas “necesitamos estar juntos, no podemos estar cada uno por su lado”.

Alcaldesa desaparecida

Quien pese a la crisis no ha dado la cara es Karla Córdova; la alcaldesa de Guaymas apenas y se ha dejado ver desde que la inseguridad apresó al municipio, lo que no sorprende pues desde noviembre pasado en que estuvo presente en el atentado contra el ex jefe de la policía municipal, ha optado por un perfil bajo y por el uso sistemático de un chaleco anti balas.

El problema está en que los alcaldes son las caras visibles de los ayuntamientos, es el primer respondiente, y si no está esa cara, si el ciudadano no ve interés por resolver los problemas inmediatos, entonces está en el desamparo por una autoridad indolente", explica Sumano.

Córdova, cuestionada ayer por los medios, dejó claro que los temas de seguridad no le competen y no son “mi tema”, aún cuando es su municipio y habitantes los que están en medio de una crisis sin precedentes.

La tragedia

La noche del martes, sujetos armados asesinaron a la empresaria Janeth Castro e hirieron a su hijo; de acuerdo con testigos, los sicarios abrieron fuego mientras se encontraban en un domicilio del sector Ranchitos al sur de San Carlos. El trágico hecho se une al también asesinato de César Octavio Enríquez el viernes anterior, el ataque a bares y otros sucesos de alto impacto ocurridos en las últimas semanas.

La respuesta

La tarde de ayer, la Fiscalía General de Estado informó sobre la captura de dos hombres a quienes considera probables responsables de los connatos de incendio de los bares La Bartina y Maukaa, además de acabar con la vida de César Octavio Enríquez.

Fuente: Tribuna