¿Lo sentiste? Reportan sismo de 5.1 en Baja California Sur que pegó en municipios de Sonora

Santa Rosalía, Baja California Sur.- La mañana de este sábado 6 de agosto se registró un sismo de 5.1 grados, con epicentro de 74 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en redes sociales. Dicho movimiento telúrico se pudo sentir en municipios de Sonora, como Guaymas, Empalme y Hermosillo.

Según la información reportada por el SSN, el temblor se originó a las 9:08 horas de Sonora (11:08 horas del centro de México, con epicentro en la latitud 27.63° y longitud -111.65°, a una profundidad de 10 kilómetros. En su primer reporte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y el C5 indicaron que hasta el momento no hay pérdidas humanas o materiales derivadas de este incidente; algunos ciudadanos sonorenses recurrieron a redes sociales para afirmar que sintieron el sismo, pero otros reportaron no haber experimentado el movimiento.

Fotografía: Twitter @cepcsonora

Por su parte, autoridades de Protección Civil de Baja California Sur tampoco reportaron afectaciones a causa del sismo, aunque pidieron a los habitantes de Santa Rosalía reportar cualquier problema al número de emergencias 911. Además, el Centro de Alerta de Semar indicó que tras el temblor, se confirma la ausencia de variaciones en el nivel del mar, por lo que no representa un riesgo para la operación portuaria ni para la población.

Cabe mencionar que un sismo es un rompimiento repentino de las rocas al interior de la Tierra, liberación repentina de energía que se propaga en forma de ondas, las cuales producen el movimiento del terreno. Se recomienda conservar la calma al momento de un temblor, tratar de tranquilizar a quienes están alrededor y de ser posible, salir y dirigirse a una zona segura; si lo anterior no es posible, procura colocarte bajo una mesa resistente y cubrirte la cabeza con las manos, a la altura de las rodillas; no uses elevadores ni te pongas cerca de espejos o muebles que puedan caerse.

Después del incidente, revisa que no haya lesionados, además de los posibles daños que pudiera haber en el inmueble en el que te encuentras. Aléjate de áreas dañadas y no los utilices si presentan daños visibles; tampoco prendas fuego, ante posibles fugas de gas; ten cuidado con los cables caídos y no utilices el teléfono, salvo para llamadas de emergencia; busca información en medios de comunicación en la radio y mantente alerta por si hay réplicas.

