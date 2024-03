Convenio con CFE con Sonora generará ahorros hasta del 40%: Adolfo Salazar

Hermosillo, Sonora. - Ahorros de hasta un 40 por ciento ahorro en materia de consumo de energía eléctrica, es el que generará para los usuarios el convenio que firmó el Gobierno de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de gobierno Adolfo Salazar Razo en entrevista con EntéraT, quien destacó que los beneficios en materia de consumo se anticipará un mes y ahora el subsidio comprenderá del primero de abril al día último de octubre y no a partir de mayo como en años anteriores.

Explicó que el nuevo acuerdo con la paraestatal, contempla que los primeros mil 200 kilowatts tendrán un costo de 77 centavos y de los mil 201 a los 2 mil 500 el precio será de 96 centavos.

Vamos a contar con siete y no seis meses de subsidio, este año vamos a empezar el primero de abril y no el primero de mayo, es un punto muy importante por qué hay gente que no puede esperar a mayo para prender los aires acondicionados”, afirmó el funcionario.