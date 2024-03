Exgobernador Eduardo Bours llama a la ciudadanía a emitir su voto

Hermosillo, Sonora. - Resaltando la importancia de que toda la ciudadanía participe en las próximas elecciones para fortalecer la democracia en busca de un mejor futuro, el exgobernador Eduardo Bours instó a salir a votar de manera responsable.

Argumentando que aun cuando las campañas serán complicadas y difíciles, debido a que se han presentado más descalificaciones que propuestas por parte de los candidatos, los ciudadanos deben de evaluar lo que ofrece cada uno, más allá de su afiliación política.

Esperamos que haya más propuestas que descalificaciones que es lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy, que se pueda construir un México y un Sonora mejor, en lo particular estoy convencido de no votar por Morena en ninguna de las posiciones, voy a votar por Xóchitl claramente es la opción que tenemos y voy a votar por Ernesto de Lucas, yo no creo que en el Senado debamos de tener gente reciclada y que este ha demostrado que no tiene cercanía con Sonora más que cuando le interesa, el darles el poder a los mismo no es el objetivo, voy hacer un voto diferenciado”, señaló.