232 estancias infantiles en Sonora, con un futuro incierto

Hermosillo, Sonora.- Jamás imaginaron las encargadas de las estancias infantiles, que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, correrían el riesgo de cerrar las 232 guarderías en el Estado que formaban parte del programa de la Secretaria de Bienestar.

La falta de recurso, reglas de operación y convenios, son solo algunas barreras que han tenido que pasar las docentes para poder continuar ejerciendo el servicio para los infantes sonorenses, pero aún mantienen la esperanza que todo se resuelva en favor de los niños.

Por más de 12 años habían trabajado bajo un esquema que funcionaba, hasta que llegó el mandatario federal,con sus señalamiento e ideas de otorgarles el recurso directamente a los padres de familia, señaló Sara Gallegos, encargada de la estancia infantil Colibrí en Hermosillo.

Que él intente darle el dinero a los papás es como el padre rico que le da dinero a su hijo para no querer aguantarlo, no se trata de quitar responsabilidades”, aseveró.

Asimismo, manifestó que el presidente no puede decirles a la cara que no es el responsable del cuidado de la niñez de México, llegando a tal grado que no le importa donde irá a dar los cuidados pertinentes de los menores.

Señaladas y juzgadas sin fundamento es como se sienten las educadoras, ante las declaraciones del presidente al decir que había cuotas muy elevadas por cada niño, cobros por horas extras, y más cifras infladas de menores que reciben atención.

No tenemos nada que decir de malos manejos, a nosotras el dinero nos llegaba integro y lo utilizábamos exclusivamente para la manutención de la estancia, es difícil decir que ejercemos malos manejos cuando nos llegaba un cheque por 30 mil pesos”, señaló Gallegos.

Entre nómina, comida y servicios de la instancia, se les terminaba el recurso, por ello la representante del gremio de las encargadas de guarderías, dijo que de existir malos manejos probablemente sucedieron entre altos mandos.

Por otro lado, Verónica Estrada, encargada de la estancia infantil Mi pequeño solecito, manifestó que nadie en Sonora les da información de lo que esta sucediendo en el Gobierno Federal, sobre los jardines de infantes, porque todo son direcciones desde México.

Además informó que el Secretario de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, continua sin darles la cara para tratar de buscar soluciones a la problemática que no solamente aqueja al Estado sino a todo el país.

Nos cambian el personal de coordinación de la instancia, aunque todos nos dicen lo mismo no cuentan con un nombramiento o cargo oficial, por ello no pueden hacer nada”, finalizó.

Obligadas es como se están viendo para convertirse en particulares, pues aseguran que a ellas nadie les esta quitando nada, sino a los padres, debido a que ellas pueden independizarse porque cuentan con todos los lineamientos que pide la ley para hacerlo.

Sin embargo están conscientes que dejarían desprotegidos aproximadamente a 4 mil 640 niños, padres de familia sin apoyo para continuar trabajando, sin dejar de un lado a las madres que todos los días luchan para sacar adelante su patrimonio.