Arzobispo: "Guerreras Buscadoras de Sonora son un ejemplo para la sociedad"

Hermosillo, Sonora.- Madres alrededor del mundo han expresado que la pérdida de un hijo es de los dolores más grandes que hay, pero el afrontar una búsqueda de justicia y del ser querido con un unión y apoyo al próximo, es un ejemplo que es digno de ser seguido.

Las Guerreras Buscadoras de Sonora son un ejemplo de como la sociedad civil debe estar unida para atacar los problemas que aquejan a la población, consideró el Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.

Yo las felicito porque no solamente ellas están abogando por sus seres queridos que los han perdido y no los han encontrado, sino que este tipo de organizaciones son un ejemplo de como la sociedad civil debe estar muy unida, buscando alcanzar esas metas, esos propósitos, esos asuntos que nuestras autoridades por diversos motivos no han podido concluir o resolver”, expuso.