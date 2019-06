¿Bácum continuará sin presidente municipal por otros días más?

Hermosillo, Sonora.- Omisiones e inconsistencias se efectuaron por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para asignar un nuevo perfil de alcalde para el municipio de Bácum, manifestó el grupo parlamentario de Morena.

Gricelda Soto en representación de sus compañeros morenistas, aseguró que no se respetó el procedimiento de asignación.

El viernes 14 de junio se votó en comisión la designación de Benita Aldama, regidora del Partido del Trabajo, como alcaldesa de Bácum, ese día los diputados de Morena Norberto Ortega, Héctor Castelo y Soto Aldama, brillaron por su ausencia. Al no asistir a la reunión, por mayoría presente se aprobó el dictamen que dieron reversa en la sesión extraordinaria, al asegurar que fue un manejo muy sospechoso del legislador, Jesús Alonso Montes Piña.

Resaltó que la reposición del proceso que habían solicitado desde el Congreso al Cabildo por irregularidades en el proceso de ratificación de mandato del alcalde interino, Francisco Villanueva, debió realizarse en estricto apego a la ley y no en imposiciones por parte de la comisión.

Ante el señalamiento directo, el presidente de la comisión, aseguró que se basó en todo momento en lo que marca la Ley y que el dictamen se construyó basados en los conceptos, opiniones y decisiones de todos los integrantes de comité de Gobernación.

No mando a nadie, ni en la casa, aunque quisiera. No, yo no ejerzo control sobre nadie, sobre mis propios actos, sí”, aseveró Montes Piña.

La bancada de Morena no está en contra de revocar el mandato de presidente municipal Rogelio Aboyte, aseguró, Martín Matrecitos Flores, vicecoordinador morenista.

No se confunda, el grupo parlamentario no está en contra de la legalidad, está en contra del procedimiento que ha llevado realizado por parte de esta comisión y el Congreso, esta soberanía no puede convertirse en ministerio público, ni juez calificador, no es su materia, esto corresponde a los tribunales decidir la legalidad o ilegalidad del asunto en cuestión”, expresó.