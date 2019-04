Centro de Transfusión Sanguínea de Sonora invita a donar sangre

Hermosillo, Sonora.- Ante el incremento de accidentes en este periodo vacacional y que se pudiera requerir de más unidades sanguíneas. Edgar Velásquez, director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, CETS, invita a todos los sonorenses para que acudan a cualquier institución del sector salud a donar sangre antes de irse a sus lugares de destino.

Cualquier persona que reúna los requisitos puede ser donador se debe presentar identificación oficial; ser mayor de 18 años y menor de 64; ayuno mínimo de seis horas, evitar grasas y lácteos; no estar desvelado; no haber tomado medicamentos durante los pasados siete días; no haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Además de no consumir drogas; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en el cuerpo en el último año; no haber tenido relaciones sexuales de riesgo; no haberse sometido a intervenciones quirúrgicas en los últimos seis meses; no estar embarazada o lactando; no padecer ningún tipo de enfermedad en el momento de la valoración médica y no haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.

Se busca crear conciencia en la población para cambiar la cultura de donación de reposición de sangre de un familiar, a una cultura de donación voluntaria y de repetición el proceso no toma más de 45 minutos”, resaltó.

Para finalizar enfatizó que es importante que los vacacionistas acudan a cualquier institución del sector salud a donar sangre, pues así se tendrán más reservas para atender cualquier emergencia.