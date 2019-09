VIDEO: Alcaldesa de Hermosillo, Célida López, rompe en llanto en discurso

Hermosillo, Sonora.- Durante su Primer Informe de Gobierno, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, rompió en llanto ante la presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich.

López destacó cada una de las cualidades de los funcionarios del Gabinete, así como los logros que ha tenido la administración, por lo que no pudo mantener la emoción.

Con la voz entrecortada la alcaldesa expresó "quisiera pavimentar toda la ciudad, responderle a la gente por sus solicitudes y poder tener mejores sueldos desde ya para nuestros policías", además añadió:

No me voy a rendir, tampoco he decidido culpar a los que se fueron, simplemente hemos hecho un trabajo responsable, el ISAF tiene ya todo lo que encontramos".