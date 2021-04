Ten cuidado: Trabajar más de 50 horas a la semana aumenta el riesgo de sufrir un infarto

Ciudad de México.- Trabajar es una actividad necesaria en la población, sin embargo, exceder en las horas laborales podría ser muy riesgoso para la salud pues se aumentan las probabilidades de sufrir un infarto.

De acuerdo con un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology, se estima que uno de cada cinco personas, trabaja más de 50 horas, lo que está asociado a enfermedades coronarias debido a la gran exposición al estrés que se vive en las largas jornadas laborales.

El estudio de las largas jornadas laborales y los factores de estrés en el trabajo sirvió para determinar el grado de hostilidad del entorno laboral y el grado de estrés potencial que podía sufrir un participante. Una vez que se introducen ambos factores, aumenta notablemente el riesgo de que se produzcan eventos recurrentes de enfermedad coronaria'', concluyen los expertos en el estudio.

El riesgo de sufrir un infarto provocado por un horario extendió de trabajo, aumenta si se tiene un estilo de vida poco saludable en el que se consuma alcohol, se fume regularmente y se tenga inactividad física.

Además, el estudio asegura, que quienes no tienen un apoyo social dentro y fuera del trabajo tienen hasta un 20 por ciento más de probabilidad de que presente un segundo infarto.

Este estudio aporta una nueva prueba de investigación de que los factores relacionados con el trabajo desempeñan un papel importante en el pronóstico de las enfermedades coronarias'', destacan los expertos.

En este sentido los desarrolladores de este estudio catalogan de urgente la necesidad de que exista una prevención de estas enfermedades al reducir las horas de trabajo, para poder encontrar un momento en el que el cuerpo pueda desestresarse correctamente.

Fuente: El Universal