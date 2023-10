Aracely Ordaz 'Gomita' comparte actualización de la demanda contra su padre por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de dos años de que Aracely Ordaz, mejor conocida como 'Gomita' rompiera el silencio y exhibiera los maltratos a los que por años estuvo sometida a manos de su padre, la influencer sigue luchando para obtener justicia, aunque sabe que será difícil borrar todo el daño que enfrentó su familia, pero espera que exista un castigo justo por todo lo que ha tenido que vivir.

Para quienes no lo recuerdan en septiembre de 2021, la también conductora subió un video a sus redes sociales ahogada en llanto, narrando la forma en que Alfredo Ordaz Barajas la había golpeado por defender a su madre, a quien también le había propinado una golpiza, así que cansadas de la situación emprendieron acciones legales y les otorgaron una orden de restricción, así como medidas de protección, así que desde entonces no han vuelto a tener contacto con él.

Una vez que se le vinculó a proceso y tras varias audiencias, el juez lo declaró culpable por el delito de violencia intrafamiliar y en el caso de 'Gomita' se le otorgó un año de castigo, pero hasta ahora no ha sido encarcelado ni tampoco le han impuesto alguna multa, por lo que la famosa se encuentra sumamente desgastada, pero confiada en que las cosas van a salir a su favor muy pronto.

Va de mal en peor, porque sigue metiendo amparos, pero ya nada más le resta uno y Dios dirá", comentó frente a las cámaras de Eden Dorantes.

La expayasita reconoce que no es un proceso fácil de asimilar, menos cuando el agresor es quien supuestamente debía de protegerla, pero con apoyo profesional ha podido salir adelante y ahora está enfocada en retomar sus carrera artística: "El miedo nunca se quita, pero hay que irlo sanando, ahorita el trabajo hace que se me olvide todo".

Sin importar la última palabra que dé el juez en su caso, 'Gomita' dice estar tranquila y dispuesta a aceptar el veredicto. Además, asegura que de manera personal decidió no quedarse con rencores y ya perdonó de algún modo a su progenitor, pero eso no significa que dará marcha atrás al proceso: "El perdón ya lo tengo, porque eso es interno, solo espero que si tiene que entrar a la cárcel porque así lo ordena el juez, entre y que no esté dando dinero".

Finalmente, la participante de El Hotel VIP, compartió que quiere apoyar otras mujeres que han enfrentado procesos similares, así que pretende dar conferencias para compartir su historia y dar un poderoso mensaje, por eso se ha acercado a profesionales para que la asesoren, así que pronto dará noticias acerca de este proyecto.

