¿Adiós boda? Sofía Castro revela si 'El Güero' Castro rechazó su compromiso con Pablo Bernot

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana pasado la estrella juvenil Sofía Castro se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que reveló su compromiso con Pablo Bernot luego de 4 años juntos. La protagonista de Televisa celebró una fiesta de compromiso en la CDMX para dar la buena nueva y fue acompañada por sus hermanas Regina y Fernande, su madre Angélica Rivera, y sus más cercanas amistades, pero el gran ausente fue José Alberto 'El Güero' Castro.

Hace algunas horas, la joven actriz se reencontró con la prensa y habló de varios detalles del feliz momento que vivió junto a su ahora prometido. Los reporteros de inmediato cuestionaron a Sofía sobre cómo fue la entrega del anillo y ella respondió: "No me lo imaginaba, pero la verdad muy feliz, muy contenta y pues bueno, ¿qué les digo?, muy enamorada… Todavía no les puedo decir nada porque va a salir en una revista, entonces por eso no puedo compartir nada".

Después, la hija de 'La Gaviota' respondió a la interrogante de si ya tenía previsto cuándo llegaría al altar: "Todavía no hay fecha, todavía no hay nada chicos, no me presionen, no sé nada todavía". Mientras que al hablar de si desea tener hijos, Sofía comentó: "Me encantan las familias grandes, pero la verdad siento que tener un hijo es muchísima responsabilidad, entonces vamos paso a paso, mira cuando ya tenía novio, que ¿cuándo me casaba?, ahora que ya me voy a casar, que ahora ¿cuándo los niños?, entonces vamos primero a disfrutar todo el proceso".

De la misma manera, la actriz de 26 años destacó que en su relación con Pablo no ha sido todo felicidad, por lo que desea decirle a las personas que el tener una relación de pareja no es algo sencillo: "Yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo. Pablo y yo tenemos una relación muy bonita, obviamente y me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas, y no, creo que, para tener una relación estable, tienes que pasar por muchas cosas".

El chiste es siempre estar juntos y escogerse todos los días, no soltarse, y esa es la relación tan bonita que tenemos Pablo y yo y ya decidimos. (Llevamos) 4 años", declaró.

Angélica Rivera estuvo en la fiesta de compromiso

Posteriormente, la artista quiso recalcar que tanto su madre como su padre están felices con este paso que dará en su vida personal, desechando los rumores con respecto a que el productor de novelas no estaba de acuerdo con su compromiso: "Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso de los chismes que no está de acuerdo en el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por mí".

Finalmente, Sofía Castro aclaró que su padre no la pudo acompañar en un momento tan especial porque está metido en las grabaciones de El Maleficio: "Parte del Maleficio se iba a filmar en Israel, y desgraciadamente por esta tragedia que está pasando tuvieron que mover fechas, entonces después iban a otro lugar en Europa y mi papá llegaba directo a mi fiesta, y a la mera hora tuvieron que mover locaciones y algunas cosas por el tema de la guerra y por eso mi papá no pudo estar".

Fuente: Tribuna