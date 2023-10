Roberto Palazuelos explota contra las autoridades por falta de acción ante el huracán 'Otis'

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos se encuentra sumamente preocupado por la situación que enfrentan en Guerrero, luego de que el pasado 25 de octubre los sorprendiera el huracán 'Otis', considerado uno de los más poderosos al haber alcanzado categoría 5, por lo que se registran grandes afectaciones tanto en la zona hotelera como en algunos municipios en los que ahora no cuentan ni siquiera con agua potable.

El 'Diamante Negro' tiene algunas propiedades ahí, las cuales no ha podido verificar en qué condiciones quedaron, pues el acceso todavía es complicado a causa de los cierres de carreteras y deslaves, pero eso no es lo que más le preocupa en estos momentos, sino sus colaboradores, así como las personas que viven en las zonas más pobres que les costará mucho trabajo salir adelante.

No obstante, el famoso conductor de El Hotel VIP compartió en una entrevista exclusiva para el programa Sale el Sol su postura negativa por la forma en que han actuado las autoridades ante este fenómeno natural, pues destaca que ni siquiera notificaron a la población para que de algún modo pudiera protegerse.

De entrada no hubo previsión, yo no sé ahí los sistemas de información fallaron y no hubo prevención, fallaron de ambos gobiernos, porque tenemos, o de tres gobiernos, porque tenemos tres ámbitos de gobierno".