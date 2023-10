Valentino Lanus, actor de Televisa, tuvo cáncer; afirma se curó milagrosamente sin quimios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confirmado su regreso a Televisa con nuevo proyecto, Valentino Lanus, acaba de dejar a más de uno sorprendido al revelar que tuvo cáncer entre el intestino delgado y grueso, aunque más dejó completamente en shock a los lectores, después de que afirmó que se curó milagrosamente sin haber tenido que tomar quimios o radicaciones, sino haber encontrado él mismo su cura.

Como se sabe, Lanus en su momento fue uno de los actores más buscados y reconocidos en la empresa San Ángel, especialmente por novelas como El Juego de la Vida o Las Tontas No Van al Cielo, sin embargo, de la nada este se alejó del mundo del espectáculo y estuvo 'desaparecido' por varios años sin que el público supiera de él hasta ahora, que recientemente confirmó su presencia en la novela Mi Vida Es Tu Vida.

El reconocido actor, al lado de Susana González van a protagonizar dicho melodrama, por lo que reapareció públicamente y ha dado un par de entrevistas, las cuales han dejado en shock, pues confesó que: "Nunca lo he dicho, pero yo sufrí un cáncer entre el intestino delgado y grueso. Eso lo descubrí ya viviendo en la selva, y la consecuencia fue por los hábitos alimenticios, la forma de vida tan terrible que llevamos, lo identifiqué de inmediato porque cuando estás en la selva, estás contigo mismo y sabes lo que está pasando con tu organismo".

Ante este hecho, confesó que después de haberse enterado de lo que pasaba, que fue su paz interior al haber conectado con la selva, consigo mismo y su interior, también encontró el camino para sanarse él mismo, afirmando que él llevo un "proceso de sanación a través del yoga y del ayuno y así sobreviví al cáncer. Aprendí a ayunar, no quise hacerme quimioterapias, eso mata, fíjate que mataron a mi mamá".

De igual forma, Lanus expresó que estuvo cuatro años con ese problema, pero que: "Es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. Ni cuando tenía 17 años", agregando que para ello: "He cambiado los hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida, verdaderamente, la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad".

Finalmente, el actor de la empresa San Ángel afirmó nunca temer a la muerte, pues: "Soy un hombre valiente y cuando vienes a la vida ya pasaste lo peor. Lo único que tenemos es certeza y cuando te dedicas a hacer prácticas evolutivas y a conectar con la naturaleza, a estar de verdad con el sol, con la vida, recuperas tu capacidad de sanarte tú mismo. Yo sabía que me iba a curar, lo sabía, pero también sabía que me venía un trabajo muy rudo. Y fue duro".

