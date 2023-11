Karla Díaz arremete contra 'Sale el Sol' por críticas a coreografía de los 90's Pop Tour

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante del pop, Karla Díaz, recientemente perdió la paciencia ante las cámaras, pues después de que le cuestionaron sobre que pensaba de las críticas a su coreografía en su última presentación de los 90's Pop Tour, esta simplemente arremetió contra Sale el Sol y sus reporteros, afirmando que sus comentarios no venían al caso en un momento así.

Fue hace un par de semanas que la actriz Mariana Ochoa fue juzgada y recibió malos comentarios por haber empleado su cuenta de Instagram y señalar que las JNS en su concierto de Las Vengas, Nevada, en Estados Unidos, estaba carente de energía, señalando que: "Saben que las amo, pero si levanten la piernita. Un shot de energía les hubiera caído bien. La única intacta que sí le echó todo fue Karla Díaz... insisto, las amo, pero se quedaron cortas de energía. ¿Qué pasó chicas?", causando gran revuelo.

Ante este hecho, tanto las integrantes de la agrupación, como muchos miembros del público, incluso otras colegas del medio artístico, tales como Litzy, la acusaron de ser poco solidaría con las mujeres y que le faltó empatía al momento de referirse de sus colegas, a lo que ella simplemente prefirió guardar silencio, manteniendo su postura de que solamente les hacía falta verse con un poco más de energía, pero nada más.

Pero ahora, este mismo tema volvió a relucir, aunque no solamente con la creadora de Pinky Promise y las integrantes de JNS, sino que con todos los participantes de los 90's Pop Tour, pues a través de redes sociales circuló un video de su coreografía durante una presentación en el que los destrozaron, incluso en el matutino de Imagen TV declararon que era evidente su flojera y que Mariana tenía razón en lo del shot de energía.

Y ahora, la mañana de este miércoles 1 de noviembre, mientras que Díaz estaba en un evento para apoyar a los damnificados de Acapulco, al hablar con ella, la prensa no perdió la oportunidad sobre estas criticas en las redes sociales, a lo cual muy molesta, Díaz le dijo que estaba siendo muy de mal gusto su pregunta y el sacar ese tema en un momento como ese no estaba bien y no era adecuado, tras lo que simplemente agradeció la entrevista y se negó a seguir hablando, ignorando a los reporteros presentes.

Karla Díaz molesta. Twitter @salelesoltv

Fuente: Tribuna del Yaqui