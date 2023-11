Paul McCartney, Elton John y Garth Brooks se unen para la secuela de esta clásica película

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La leyenda del rock continúa en la secuela muy esperada de This Is Spinal Tap, y esta vez con incorporaciones impresionantes. El director Rob Reiner anunció en el podcast RHLSTP with Richard Herring que las icónicas figuras musicales Paul McCartney, Elton John y Garth Brooks se unirán a la banda ficticia en esta nueva entrega cinematográfica.

La película original, lanzada en 1984, se convirtió en un fenómeno cultural con su enfoque de falso documental sobre la banda de heavy metal ficticia Spinal Tap, compuesta por Michael McKean, Harry Shearer y Christopher Guest. Ahora, 40 años después, el director y el elenco original están listos para revivir la magia y traer algunas leyendas de la música a bordo.

Durante la entrevista, Reiner reveló que la producción de This Is Spinal Tap II está programada para comenzar a finales de febrero. El elenco original, con McKean como David St. Hubbins, Shearer como Derek Smalls y Guest como Nigel Tufnel, repetirá sus roles en esta secuela tan esperada. Además, Reiner retomará su papel como el documentalista Marty DiBergi.

La noticia de la secuela sorprendió a los fanáticos cuando se anunció por primera vez en mayo de 2022. Reiner compartió que la idea surgió de conversaciones entre el elenco original, y a pesar de la incertidumbre, decidieron embarcarse en esta nueva aventura. La expectación se eleva aún más con la inclusión de estrellas como McCartney, John y Brooks.

Reiner expresó su entusiasmo por trabajar nuevamente con el elenco y reveló que la secuela estaba programada inicialmente para estrenarse el 19 de marzo de 2024. Sin embargo, las huelgas en la industria del entretenimiento provocaron retrasos, y aún no se ha anunciado una nueva fecha de estreno.

En declaraciones anteriores, Reiner compartió que la decisión de hacer una secuela no fue tomada a la ligera. Con todos los miembros del elenco superando los 70 años, la pregunta que surgió fue cuánto tiempo les quedaba para disfrutar. La idea de revivir la magia de Spinal Tap, aunque el listón está alto, fue lo que finalmente los convenció.

La secuela se enfrenta a expectativas elevadas, considerando el estatus de culto de la película original. Reiner expresó su deseo de que la nueva entrega coincida con el 40 aniversario de la película original en marzo de 2024, una fecha que los fanáticos esperan con ansias.

A medida que la producción se acerca y las leyendas del rock se suman al elenco, la anticipación y el entusiasmo por This Is Spinal Tap II continúan creciendo. Los fanáticos de la película original y los amantes de la música esperan ansiosos el regreso de la banda ficticia y las sorpresas que traerán consigo Paul McCartney, Elton John y Garth Brooks. La secuela promete ser un evento imperdible que fusionará la nostalgia con nuevas vibraciones musicales.

