Flor de Nochebuena: ¿Cómo conseguir que dé flores muy rojas? Te enseñamos el truco

Ciudad de México.- La popular planta navideña adorna tu hogar este año y has decidido cuidarla el año que viene para que vuelva a brillar con su hermoso color rojo (blanco o rosa) la próxima Navidad. Tal vez incluso hayas logrado mantener viva la flor, pero te sorprendes al ver que no haya desarrollado los colores típicos de sus hojas. Para que esto suceda, se deben cumplir ciertas condiciones.

Por supuesto que has cuidado bien la planta navideña, pero lamentablemente eso no es suficiente. Porque en nuestras cuatro paredes no está expuesta a las condiciones normales y primero hay que dejarle claro a la planta que poco a poco se acerca el invierno y con él su fase de floración.

La temperatura óptima para la flor está entre 18 y 22 grados. Esto no siempre es fácil de cumplir, ya que hace mucho más calor, especialmente en verano. Afortunadamente, para la planta todavía son aceptables temperaturas temporales de hasta 26 grados. Pero ¿qué pasa con el invierno?

Durante la estación fría, las cosas no suelen ser diferentes dentro de sus cuatro paredes. A menudo hace demasiado calor en las salas de estar. Por lo tanto, es aconsejable no sólo volver a llevar la planta al interior (si ha pasado el verano fuera) a más tardar a mediados de octubre, cuando las temperaturas bajen de los 12 grados, sino también mantener la temperatura necesaria.

Encuentra una habitación que sea lo suficientemente fresca y que tenga las condiciones de iluminación adecuadas. Ni siquiera tiene que ser especialmente brillante, lo que nos lleva al siguiente punto aún más importante: el oscurecimiento correcto.

Para que la flor de Pascua vuelva a tener hojas rojas, debe 'entender' que el verano ha terminado y el invierno se acerca. Como sabes, hasta mediados de diciembre los días se acortan y las noches oscuras se alargan. La planta lo sabe muy bien, pero no lo nota debido a la luz artificial de la casa. Por tanto, hay que asegurarse de que la planta reciba suficientes horas de oscuridad. Algunos recomiendan para ello oscuridad total, otros dicen que sólo se necesita un poco más fuera de las horas nocturnas.

Fuente: Tribuna Sonora