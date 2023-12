¿Lo regresó? Marie Claire Harp habla del anillo de compromiso que le dio José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque tenían planes de llegar al altar en 2024, tal como te informamos hace algunos meses, Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa terminaron su relación en medio de mucha incertidumbre ya que hasta la fecha no han querido revelar los verdaderos motivos que los llevaron a tomar tan importante decisión, lo cual ha dado pie a que surjan rumores.

En diversas ocasiones, la exintegrante de La Casa de los Famosos México ha asegurado que el cantante ha sido la persona más especial que ha conocido, por lo que dice no tener más que buenos comentarios hacia él, negando haber recibido maltratos como lo han acusado algunas de sus exparejas y de alguna manera han dejado abierta la posibilidad de regresar más adelante.

Ahora, a través de una reciente entrevista con Montse & Joe, la guapa venezolana habló de su separación con el hijo de Joan Sebastián y sin ningún reparo, Montserrat Oliver le cuestionó sobre su situación actual con su exprometido y Marisol González intervino al destacar que ya regresó el anillo de compromiso que recibió hace algunos meses, razón por la que ya no tienen nada qué ver.

Visiblemente incomoda, la modelo confirmó que regresó la sortija y se desvivió en halagos hacia José Manuel a quien calificó como una persona espectacular y maravillosa, pero resaltó que desafortunadamente su relación está viviendo un "bajo", así que tomaron la decisión de darse un tiempo, dando a entender que todavía no está todo perdido.

Marie Claire Harp deja abierta la posibilidad de regresar con José Manuel Figueroa | Imagen especial

José Manuel es una persona espectacular, es un hombre maravilloso. Hay altos y bajos y ahorita estamos en ese bajito, nuestra relación siempre fue muy expuesta, es muy complicado cuando quieres ocultar un problema", contó.

Y es que desde que confirmaron su romance fueron señalados, pues no creían que una mujer tan despampanante pusiera sus ojos en el cantante, así que de interesada y colgada de la fama no la bajaron, los involucraron en varios escándalos entre los que destacan diversas infidelidades y no les auguraban futuro juntos, así que independientemente de lo que los separo mantuvieron una batalla constante con las críticas y la presión mediática, lo cual de alguna manera también les afectó.

Fuente: Tribuna