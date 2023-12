Mamá de 'Gomita' desmiente a su marido y asegura que es culpable del delito de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los problemas entre la familia de Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita continúan, pues todavía siguen en la espera de que se cierre el caso en contra de su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, a quien acusan de violencia intrafamiliar luego de la golpiza que le propinó a la conductora de Televisa en septiembre de 2021 por querer defender a su madre de los maltratos a los que aseguran las tenía sometidas.

Recientemente, el papá de los famosos payasitos negó rotundamente haber maltratado a su familia, al contrario dijo ante el programa de Gustavo Adolfo Infante que tanto 'Gomita' como la señora Elizabeth Campos tienen comportamientos agresivos y las acusó de haber utilizado las influencias de la joven para que lo declararan culpable, pues asegura que su hija tiene relaciones con gente del gobierno de Pachuca.

En este sentido, la 'Señora Chave' rompió el silencio y arrancó diciendo que a pesar del daño que les causó no le guarda odio al padre de sus hijos, además de que advirtió que no puede ahondar en el tema debido a que el caso todavía no se cierra: "Primero le mando bendiciones y la verdad va a salir a la luz. No puedo hablar mucho de ese tema, porque todavía está en proceso".

Alfredo Ordaz Barajas niega haber violentado a 'Gomita' y a su esposa | Imagen especial

Respecto a si metieron influencias para culparlo, la mamá de 'Gomita' lo negó rotundamente: "Es ilógico, si hubiera mano negra ya hubiera estado en la cárcel y se hubiera hecho justicia, pero la verdad saldrá a relucir", advirtió Eli y procedió a explicar que en la demanda de su hija fue declarado culpable y se le otorgó un año de castigo que pudo librar con multa como reparación del daño, mientras que en su caso sigue intentando esquivar la cárcel ya que la pena es mayor.

No ha terminado el proceso legal, lo declararon culpable con cuatro años y 9 meses, pero metió un amparo", comentó.

Por todo lo que han pasado, la 'Señora Chave' reveló que debe recibir ayuda profesional para intentar superar la violencia a la que estuvo expuesta: "Con psicológico y psiquiatra, ahorita tengo un tratamiento muy fuerte que no me deja dormir y es muy fuerte desde antes de mi divorcio", comentó y volvió a hacer hincapié en que confía en que tarde o temprano la justicia se hará presente.

Fuente: Tribuna