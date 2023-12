Pésimas críticas a 'Aquaman and The Lost Kingdom' desatan polémica en el Universo Extendido de DC

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos. - La anticipada secuela de Aquaman, protagonizada por Jason Momoa, ha generado controversia tras recibir una puntuación desfavorable del 37% en Rotten Tomatoes. A pesar de las altas expectativas, críticos de cine han expresado duras opiniones sobre Aquaman and The Lost Kingdom, considerándola una decepción para el Universo Extendido de DC.

El crítico de The Guardian, Peter Bradshaw, fue contundente al calificar la película como poseedora de "tropos cansados, una trama olvidable y un elenco que sigue los movimientos". Bradshaw incluso sugiere que, de ser la última película del Universo Extendido de DC, debería hundirse sin posibilidad de retorno.

En una crítica de IndieWire, se describe la trama como "formulada" y con un "tono juvenil", sugiriendo que la película lucha por encontrar su identidad y originalidad. Linda Marric, de HeyUGuys, añadió que la película "lucha con un tono juvenil, un guion colgante y un elenco que no puede montar las arenas movedizas de esos desafíos".

'Aquaman'

Incluso Variety comentó que "incluso los actores parecen agotados por la ridiculez de esta secuela". Las críticas apuntan a una falta de innovación y frescura en la historia y la ejecución.

La puntuación de Rotten Tomatoes coloca a Aquaman and The Lost Kingdom entre las películas del Universo Extendido de DC con menos aprobación, situándola entre Batman v Superman: Dawn of Justice (29%) y Black Adam (38%). Cabe destacar que la primera entrega de Aquaman obtuvo un índice de aprobación del 65%.

Estas críticas se suman a una tendencia en el género de superhéroes este año, donde varias adaptaciones de cómics no han logrado conectar con la audiencia. Shazam! Fury of the Gods recibió una calificación del 49%, y The Flash alcanzó el 63%.

La mala publicidad rodeó a Aquaman and The Lost Kingdom incluso antes de su lanzamiento, con documentos del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard que se hicieron públicos el mismo día que se lanzó el tráiler en septiembre. Estos documentos detallaban un set hostil en el que Jason Momoa supuestamente imitó a Depp mientras este estaba intoxicado.

A pesar de las críticas negativas, la pregunta sobre el rendimiento en taquilla sigue en el aire. Jeff Bock, analista de taquilla de Exhibitor Relations, sugirió que, a pesar de las críticas, "Aquaman aún podría jugar como un éxito debido a la falta de producto" durante la temporada navideña. El tiempo dirá si la secuela logrará superar las críticas y cautivar a la audiencia en la pantalla grande.

Fuente: Tribuna