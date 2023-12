Príncipe Harry afirma que lo obligaron a dejar la Corona; pelea para volver con su familia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El muy reconocido exroyal, Príncipe Harry, recientemente se presentó en el Reino Unido para alegar sobre la seguridad en suelo británico, por lo que en esta afirmó que lo obligaron a dejar el puesto que él tenía como miembro senior de la Corona junto a su esposa, Meghan Markle, asegurando que él ama a su nación, además de agregar que por eso pelea para volver a Londres junto a su familia.

Como se sabe, en el 2020, hace tres años que los duques de Sussex fueron los encargados de confirmar que era verdad todo lo que se decía sobre su enemistad con el Príncipe William y Kate Middleton, anunciando su salida de la familia real, mudándose de Londres a los Estados Unidos, en donde dieron una entrevista a Oprah Winfrey, en la que destrozaron a la mayoría de sus familiares, incluso tachándolos de racistas.

Esto sucedió el pasado jueves 7 de diciembre, en donde en su primera audiencia de tres días en Londres, sus abogados compartieron una declaración en la que dijo que: "Fue con gran tristeza para ambos que mi esposa y yo nos sentimos obligados a dar un paso atrás en este rol y abandonar el país en 2020", dejando así en claro que cuando anunció que ya no estaría bajo el mando de la Reina Isabel II y se iba de su país, no fue decisión de él, sino que fue obligado al no sentirse apoyado y protegido.

Ante este hecho, el hijo del Rey Carlos III señaló que: "El Reino Unido es mi hogar. El Reino Unido es central para la herencia de mis hijos y es un lugar en el que quiero que se sientan como en casa tanto como donde viven en este momento en los Estados Unidos. Eso no puede suceder si no hay posibilidad de mantenerlos a salvo cuando estén en suelo del Reino Unido", pidiendo que se reconsidere el que no le tengan seguridad privada.

Finalmente, el hijo menor de Lady Di solicitó al Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC), que se pusieran en su lugar y aceptaran ponerles una unidad, declarando: "No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme a mí también en peligro innecesariamente", mientras que su abogado agregó: "Por supuesto, no hace falta decir que quiere volver: ver a familiares y amigos y seguir apoyando las organizaciones benéficas que están tan cerca de su corazón. Por encima de todo, este es y siempre será su hogar".

Meghan y Harry. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui