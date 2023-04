Tragedia en Televisa: La televisora sufriría fuerte crisis y tomarían medidas extremas para salir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa están enfrentando una fuerte tragedia económica, pues se dice que la televisora está en medio de una muy fuerte crisis y por este lamentable hecho es que los altos mandos de la empresa productora de contenido es que tomaría medidas extremas para que todos puedan salir del bache y asó seguir continuando con las producciones.

Por más de siete décadas, la empresa de San Ángel ha sido una de las más grandes y poderosas de la industria televisiva, de la cual han salido las mejores películas, series dramáticas y novelas de la historia, incluso en los últimos meses se ha revelado que ni su competencia más directa, TV Azteca, no ha tenido suficiente rating para poder alcanzarlo, pero aparentemente eso no sería suficiente para mantenerse a flote.

Como se sabe últimamente se ha comenzado los rumores de que en las televisoras no la estarían pasando en su mejor momento y por ese hecho es que se dice que tanto el Ajusco como la de Televisa pronto podrían pasar por una gran serie de despidos masivos en el que saldrían del aire programas y muchos se quedarían sin trabajo, hecho que tendría a todos nerviosos y con miedo a perder sus puestos.

Ante este hecho, la cuenta de Twitter especializada en espectáculos, La Portada ai1, señalaron que en estos últimos días vana "despedir a más de 20 personas en Televisa Digital. Derivado de la fusión Televisa Univisión", lo cual ha dejado en completo shock a varios de los televidentes que se han enterado de la situación, pues han señalado que es impresionante la gente que se quedara sin un sustento.

Pero eso no fue todo, sino que también otra cuenta de Twitter comenzó a señalar que los despidos no era lo grave en la situación, señalando que "La noticia no es el despido de las 27 personas, es que NO les quieren dar finiquito. Los intimidaron para que firmaran su renuncia en lugar de darles su indemnización conforme a la ley. Esa es la noticia", asegurando que además de dejar sin empleo a docenas, también lo harían de forma injusta.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar estos rumores sobre el hecho de que podría estar enfrentando un recorte masivo sin tratos justos a los empleados, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho anteriormente.

