Mariana Seoane llega a 'VLA' y confirma si tiene romance con productor de Televisa: "Lo adoro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Mariana Seoane, a través de una entrevista en exclusiva con Venga la Alegría, decidió hablar sobre su supuesto romance con José Alberto 'El Güero' Castro, uno de los más reconocidos y afamados productores de novelas en Televisa, señalando que es alguien a quien "adoro" mucho, pero que por el momento no hay nada romántico entre ellos.

Como se sabe, la revista TV Notas el pasado martes 18 de abril, Castro actualmente estaría en una relación amorosa con intérprete del tema Mermelada, la cual es 13 años menor que él, señalando que entre ambos hay una fuerte química y que tienen alrededor de cuatro meses juntos, incluso compartieron fotos de ambos dándose besos en la boca a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México, además de señalar que ella ya convive con la hija mayor de este con Angélica Rivera.

Ante este hecho, comenzaron a salir varios rumores de que Sofía Castro, la hija del productor, estaría encantada y durante las grabaciones de La Campirana, título tentativo de la novela en que las dos trabajan con él, mientras que el canal de YouTube de Chacaleo afirma que las cosas no son así como lo han pintado, sino que ambas mujeres en realidad no se tolerarían ni un poco, haciendo la vida de la otra un infierno durante el trabajo.

Mariana y 'El Güero'. TV Notas

Ahora, en medio de los rumores y especulaciones, la famosa actriz en una entrevista con el matutino de TV Azteca decidió romper con estos y finalmente aclarar que no tiene una relación sentimental con este, sino que "tengo una excelente relación con él, somos amigos desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que trabajamos juntos. Estamos felices haciendo esta novela", dejando muy en claro que solo son amigos.

Respecto al porque estaban juntos, ella declaró que no fue una cita ni nada por el estilo, sino que lo que se es que simplemente "nos encontramos ese día en este restaurante. Yo iba con otra amiga y luego me quedé platicando con él y la verdad que es un ser extraordinario", y aunque afirma que no son pareja si quiso aclarar que tiene muchas cualidad, por lo que entendía que pudiera conquistar a cualquiera pues "¿Quién no se puede enamorar de un hombre así?".

Ante este hecho, dejó en claro que hay amigos que sí lo han relacionado sentimentalmente y le han cuestionado si es que podría haber una relación sentimental entre ellos, pero que "por el momento no hay nada. Si él y yo llegamos a tener una relación lo vamos a decir, pero por el momento solo hay una hermosa amistad, con mucho amor y respeto porque nos admiramos mútuamente, nos caemos increíble", afirmando que el beso fue algo de amigos y sin importancia.

Sí, así un besito cariñoso. A mi mamá la beso en la boca, a mi papá le doy un besito, un picorete. Un picorete es un picorete, ahí no hay ningún beso alarmante ni cosas como se dicen", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui