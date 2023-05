"Pedazo de imbé...": Claudia de Icaza arremete contra Gustavo Adolfo Infante por caso de Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y famosa periodista de espectáculos, Claudia de Icaza, recientemente empleó sus redes sociales para arremeter en contra de Gustavo Adolfo Infante, el reconocido y muy polémico presentador de Sale el Sol, después de que este opinara sobre el caso legal de Héctor Parra, el actor de Televisa que es acusado de abuso sexual y corrupción de menores, tachándolo de ser un "pedazo de imbé..." y afirmar que no lo tolera.

Como se sabe, la hija mayor de Parra, Daniela Parra, afirma de forma contundente que su padre es inocente y por ello creo una marcha, que se realizó la mañana de este miércoles 24 de mayo, para exigir justicia para el famoso histrión, en la cual se presentaron miles de mexicanos clamando justicia, donde ella sigue insistiendo que hay caso de corrupción en este caso y que le crearon una carpeta y pruebas falsas para manchar su nombre y hacerlo ver culpable cuando no era así.

Por este hecho, uno de los reporteros de Imagen TV estuvo presente en la marcha, obteniendo declaraciones de la hermana de Alexa Parra, quién es la joven que acusa a Héctor de haber de abusado de ella en varias ocasiones desde muy temprana edad, entre las cuales afirmó que su hermana y su defensa estaban siendo muy poco éticas, que no deberían de haber hablado sobre la culpabilidad o una sentencia cuando el juez aún no ha dicho nada de forma concreta.

Mientras que el reportero se encontraba junto a la hija del famoso histrión, enlazándola en vivo con el famoso matutino, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, cuestionaron con respecto a las pruebas presentadas en contra de Héctor y el porque consideraba que eran falsas, mientras que Infante una vez que Daniela afirmara que se han visto en medio de la corrupción, le cuestionó cuánta gente es que se había reunido para clamar justicia para su padre.

Aunque el comentario aclaró era para que todo México viera la magnitud de gente que no concuerda con la culpabilidad del histrión, la periodista Claudia a través de su cuenta de Twitter se mostró sumamente molesta por el cuestionamiento, señalando que eso era algo de lo que no tenía importancia y debió enfocarse en otra cosa, señalando que no podía soportar a Infante, al cual tachó de ser un "imbé..." de forma contundente.

Al chiquillo de las exclusivas lo único que le importo preguntar sobre la marcha a favor de Héctor Parra, ¿Cuántos están reunidos ahí?... ¡Aunque fueran 3 pedazo de imbé...! No puedo con este tipo", expresó.

Cabe mencionar que hasta el momento el reconocido presentador de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, aún no se ha pronunciado para darle una respuesta a de Icaza, pero se espera que muy pronto este empele también sus redes sociales para decirle algo al respecto o que sea mediante una de las transmisiones en vivo del matutino de la mencionada televisora para darle la contundente respuesta, como ya ha hecho anteriormente.

