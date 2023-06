Pleito en TV Azteca: Olga Mafud se lanza sobre integrante de 'Venga la Alegría' por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de TV Azteca se acaba de desatar un muy cómico pleito entre varios de sus presentadores, debido a que recientemente la famosa y muy reconocida conductora, Olga Mafud, recientemente y ante las cámaras se lanzó contra uno de los integrantes invitados de Venga la Alegría: Fin de Semana, debido a un muy importante motivo detrás que ha hecho reír a sus miles de espectadores.

Como se sabe, cada fin de semana la emisión matutina actualmente producida por Maru Silva, busca entretener al público con un 100 por ciento de divertidas dinámicas en las que se puede ver a todos los presentadores compitiendo en equipos o en un todos contra todos para obtener puntos para sus respectivos equipos, que se dividen entre hombres y mujeres principalmente, los 'Pachulos' y las 'Muchachas Chulas'.

En esta ocasión, la mañana del pasado domingo 11 de junio fue una divertida dinámica la que ha provocado las mayores risas y que se llevó el foco fue uno interior, después de que los hombres perdieran el juego, el cual consta de que sus participantes compitan entre ellos con conocimientos de cultura musicales, arrancando varias sonrisas del público con las ocurrencias que tenían y las carreras que se realizaron en el matutino para alcanzar el micrófono.

En la mencionada dinámica se pudo ver varios momentos que robaron las risas de los espectadores, pues tanto los hombres como las mujeres no duraron en dejarlo todo sobre los foros para tratar de ofrecerle el punto a sus respectivos equipos, acumulando los más que se pudieron de cada ronda y así ganar el juego para poder evitarse el castigo que suelen poner a los perdedores en cada uno de las dinámicas.

Pero el momento que más sobresalió fue el momento en el que Mafud, tratando de llevar el punto ganador a las 'Mushashas Chulas' no dudo en lanzarse en contra de Alan Mora, debido a que esté después de haber peleado entre jalones y empujones logró conseguir agarrar la silla y sentarse ante la mesa en la que se encuentra el micrófono para terminar un fragmento de la canción que sonó por los altavoces, superando a todos los presentes.

Al tratar de robar el punto, Olga se subió brevemente sobre la espalda de Alan, el cual se aferró a la silla y no se soltó de este objeto, aferrándose para no perder el punto, lo cual no sucedió pues el presentador que dirigía el juego señaló que al ser el primero en sentarse era quien debía de terminar la canción, aunque para recibir el punto tenía que acompletar con la estrofa correcta que sonó en ese momento por los altavoces, lo cual consiguió.

