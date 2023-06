Manelyk González protagoniza acalorada pelea con Thalí García en el reality 'Los 50' de Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que todavía no se estrena el nuevo proyecto de Telemundo, mismo que han anunciado como el programa más ambicioso en el formato de reality show, a través de un breve adelanto compartieron que en Los 50 el drama y las rivalidades estarán a la orden del día, siendo Manelyk González una de las protagonistas que fiel a su estilo no se dejará de nadie y protagonizará acaloradas discusiones.

Aunque es poco lo que se conoce acerca de la dinámica que utilizarán para el desarrollo del show, se sabe que cinco decenas de celebridades estarán compartiendo la misma mansión, así que estarán conviviendo 24/7 con el enemigo y deberán enfrentar complicados y despiadados desafíos eliminatorios, todo dirigido por un maquiavélico León, el cual estará acompañado de zorros, perros y conejos.

¿Por qué se pelea Manelyk González?

Mane se ha convertido en toda una experta de los programas de telerrealidad, Acapulco Shore, Resistiré y La Casa de los Famosos forman parte de su currículum y en todas sus intervenciones ha dado muestra de su fuerte personalidad, así que es considerada 'La Reina de la Polémica, por lo que no es extraño verla defenderse y en esta ocasión se presume que podría llegar hasta los golpes con la actriz de El Señor de los Cielos.

En el pequeño avance no se aprecia el contexto de su enfrentamiento, pero se escucha gritar a Thalí: "Conmigo no te metas (…) ¡No seas mentirosa!", mientras se dirige al cuarto donde se encuentra Manelyk, al ver esto, uno de uno de sus compañeros parece sostenerla para evitar que ingrese, pero las cosas no pararon ahí ya que no es la única ocasión en la que se hagan de palabras.

En otro de los retos, la llamada 'Pajarita' le advierte: "Si tú me buscas me vas a encontrar", mientras que la actriz le dijo, "Tranquila que si no ahora te tranquilizo mami", algo que no le gustó para nada a García, quien de inmediato no se intimida y la confronta: "Ay cómo le vas a hacer", así que hay muchas expectativas del contenido que presentarán, pues desde ya se ven las rivalidades y los bandos.

¿Quiénes son los integrantes de Los 50?

Chuy Almada, José Ramos, Gianmarco Onestini, Brandon Castañeda, Juan Vidal, Thalí Castañeda, Ana Parra, Michele Lando, Yulianna Peniche, Jessica Stonem, Fernando Noriega, Julieta Grajales, Rafael Nieves, Rey Grupero, Dania Méndez, Juan Vidal, Lambda García, Isa Castro, Samira Jalil, Fernando Lozada, Salvador Zerboni, Potro Caballero, Manelyk González, entre otros.

Fuente: Tribuna