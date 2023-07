Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida actriz y polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, no habría podido convencer a todos de que no llegó borracha a La Casa de los Famosos México, pues recientemente en vivo de Sale el Sol la reconocida y querida presentadora, Ana María Alvarado, acaba de apoyar sin tapujos la teoría de su ebriedad en la última gala del reaity show de Televisa por fuertes motivos.

Como se sabe, en la gala de eliminación del domingo 2 de julio, la presentadora de Netas Divinas dio mucho de que hablar y se volvió tendencia en redes sociales, pues todos los espectadores notaron que Montijo hablaba de una forma pausada y con dificultad para articular, por lo que la señalaron de haber llegado en un estado inconveniente para trabajar y que estaba ebria al momento de estar frente a cámaras.

Ante estas especulaciones, Montijo en vivo del programa Hoy decidió hablar y aclarar la situación tan polémica que la envolvía, primeramente negando que haya llegado en estado inconveniente, destacando que ella era profesional y no llegaría así a conducir un programa, destacando que: "Sí me gusta mucho el agua de jamaica, pero nunca cuando trabajo", afirmando que el problema con su dicción fue el hecho de que se realizó un tratamiento en su dentadura, por el cual tenía como una prótesis que se le soltó en medio de la emisión y por ello no podía hablar bien.

Y aunque poco después su compañero del mencionado matutino, Raúl Araiza, salió a defenderla y reiteró que él sabía de ese tratamiento desde hace varias semanas, destacando que era uno que requería bastante tiempo y que lo conocía pues iban con el mismo dentista, los millones de espectadores del programa de la empresa San Ángel y usuarios de Twitter siguieron sin creer en esta versión, afirmando que no le creían.

Quién de igual manera se sumó al tren de la duda y señaló de forma contundente que no le cree a Montijo fue Ana María, quién en pleno programa en vivo del matutino de Imagen TV señaló que ella vio completa toda la emisión de ese domingo 2 de julio y no le convence para nada su explicación, que ni ella ni el público podían ser engañados tan fácil y si se notara que está diciendo la verdad, todos no pondrían en duda su palabra.

Y aunque su colega, Joanna Vega-Biestro mencionó que ella sí le cree pues se han visto varios casos, destacando que tal vez el miedo de que se le cayera un diente frente a las cámaras y ser la burla como muchas otras celebridades, es que actuaba de esa manera y se trababa por ello, sin embargo, pese a estas justificaciones, Ana María siguió contundente señalando que no coincidían las cosas que dijo en el programa a las que hizo, además de señalar que podría creer la mala dicción, pero no poder completar algunas frases coherentes y el como se tambaleaba le decían otra cosas y ella no le creía para nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui