Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa se ha desatado un nuevo drama entre sus celebridades, pues se dice que la joven y reconocida actriz, Sofía Castro, habría perdido los estribos y tendría una fuerte pelea con su padre, el famosos productor de novelas, José Alberto 'El Güero' Castro, en uno de los días de grabaciones de En Tierra Salvajes, el actual melodrama en el que se encuentran trabajando juntos.

Cómo se recordará, el pasado martes 18 de abril, la revista TV Notas afirmó que actualmente la intérprete de Mermelada se encontraría en una relación amorosa con el productor de novelas, qué es 13 años mayor que ella, pues compartieron varias fotos de ambos dándose besos en la boca a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México, destacando que por el momento no quieren hacer nada público y esperar más tiempo para ver si tiene un futuro largo.

Pero aunque pocos días después de que salieran a la luz dichas imágenes, la actriz brindó una entrevista para Venga la Alegría, negando el romance, señalando que aunque José Alberto era un "hombre en toda la extensión de la palabra", y alguien a quién no se le dificulta entender si alguien está enamorada de él, pues dijo que tiene una personalidad que es imposible que no llame la atención, el público no lo creyó del todo.

Mariana y 'El Güero' tendrían amorío. Internet

Y ahora, hace un par de horas que el canal de YouTube de El Borlote, afirmó que el exesposo de Angélica Rivera sí ha tenido un amorío con Mariana y con muchas otras celebridades, a las cuales llevaría a los sets de grabaciones de la novela como parte de su técnica de conquista, lo que ya tendría al parecer completamente harta a su hija mayor, Sofía, que forma parte del elenco de dicho melodrama.

Al parecer la rutina de romanceo de su padre le ha causado tanta molestia, que la joven lo habría confrontado en su camerino y le habría exigido que se detuviera, desatando así una pelea a gritos con su padre, el cual supuestamente habrían escuchado todos los actores presentes ese día para sus grabaciones, sin duda alguna siendo un momento de mucha tensión que para todos quedó grabado.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la joven actriz o el productor de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a este aparente pleito en las grabaciones de la novela próxima a estrenarse, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por El Borlote.

Fuente: Tribuna del Yaqui