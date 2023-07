No convence a TV Azteca: Reconocida actriz de Televisa sería la expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida actriz de Televisa y querida bailarina, Lis Vega, en un par de horas no va a convencer a jurado de TV Azteca con su talento culinario, debido a que recientemente a comenzado a especularse en las redes sociales que ella sería la expulsada del famoso reality de cocina que tiene a todos al borde del asiento, MasterChef Celebrity, y les diría adiós a sus colegas.

Como se sabe, Vega es una mujer que tiene muchos años en el mundo del espectáculo, en donde ha sobresalido en novelas para la empresa San Ángel y también en el Ajusco, pero en los últimos años la actuación o su impresionante belleza y sus mortales curvas le han dado gran fama ante las pantallas de la televisión, sino que también lo ha hecho por su gran talento para el baile, mismo que la llevó a formar parte de la tercera temporada del reality del matutino de Televisa, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Pero, tras pasar este trago semiamargo en la competencia del programa Hoy, dado a que se vio envuelta en varias peleas con el jurado ante sus bajas calificaciones, la talentosa actriz en el mes de marzo confirmó a todo su público que ella sería una de las participantes para la nueva temporada de MasterChef Celebrity, programa que ya tiene poco más de dos meses al aire y en el que también ha sobresalido con su talento culinario.

Y aunque es una de las consentidas del público y ha logrado librarse de varios duelos de eliminación, estando en el balcón, donde solamente suben los mejores de la noche, aparentemente este domingo 9 de julio ella va a ser una de las celebridades que deban estar en la cuerda floja junto a otros dos de sus compañeros, 'El Cibernético' y Francisco Palencia, con los cuales competirá codo a codo para tratar de quedarse una semana más.

Lamentablemente, según la página de spoiler de Desde La Cuna, quién no habría logrado llenar las expectativas del panel de jurados, conformado por los chef profesionales y altamente calificados, Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, sería la guapa Lis y por ello sería ella la que se despediría de sus compañeros y de todo el público.

Cabe mencionar que hasta el momento la mencionada información está simplemente en calidad de especulación, debido a que proviene por parte de las redes sociales que se especializan principalmente en los spoilers de realitys, y que no es por ninguna de las fuentes oficiales de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quienes no se han pronunciado para confirmar o para desmentir lo dicho anteriormente y al ser un spoiler no lo harán, por lo que se tendría que esperar hasta la noche de este domingo 9 de julio para descubrir al verdadero eliminado o eliminada.

