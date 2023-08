¿Se separa la parejita de 'MasterChef'? Eduardo Capetillo Jr. sería expulsado de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la pareja de MasterChef Celebrity por desgracia está muy cercana a vivir una inesperada separación en pleno programa en vivo antes mencionado, dado a que se dice que el famoso joven hijos de dos grandes actores, Eduardo Capetillo Jr., Podría resultar ser el próximo expulsado del reality de TV Azteca, dejando así a la reconocida actriz de novelas, Fabiola Campomanes.

Cómo se sabe, el famoso reality de cocina dentro del Ajusco se encuentra al aire desde hace casi tres meses, y desde el primer momento ha dado mucho de qué hablar con varios rumores sobre peleas, enemistades, supuestos sobornos y la posible creación de una pareja, dado a que se especula que entre el hijo de Biby Gaytán de 28 años de edad y Campomanes de 50 años, teniendo 22 años de diferencia entre sus edades, estarían enamorados y en una relación.

Los rumores de que dicho romance había nacido en el mencionado programa, se dió dado a que el guapo joven y la actriz de Televisa en casa uno de los episodios ha demostrado tener una gran química y llevarse de maravilla en todo momento, jugando y bromeando en todo momento, y aunque ya han peleado un par de ocasiones por el calor de la competencia, siempre han dejado atrás sus problemas y continúan a su gran relación.

Y aunque ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado para decir si existe una relación sentimental entre ellos a raíz de su tiempo dentro de dicho programa, para muchos esto ya es un hecho y ahora sus miles de espectadores podrían presenciar la separado de ellos al aire, aunque no una amorosa, sino que recientes filtraciones señalan que uno de ellos va a ser el próximo expulsado de MasterChef Celebrity al no convencer al jurado del Chef Adrián Herrera y Zahie Téllez, este se despedirían de todos.

Pero aparentemente, no solo el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby no sería el eliminado de la semana, puesto a qué se dice que sería Campomanes o incluso el famoso standuoero Manu Nna, los cuales ya no tendrían lugar demtro de la famosa transmisión dominical, teniendo más del 50 por ciento de probabilidades de que la parejita se separe este domingo 13 de agosto dado a que cualquiera de los dos sería el expulsado.

Cabe mencionar que hasta el momento la mencionada información está simplemente en calidad de especulación, debido a que proviene por parte de las redes sociales que se especializan principalmente en los spoilers de realitys, y que no es por ninguna de las fuentes oficiales de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, los cuales como ya es costumbre, al tratarse de eliminación no van a decir ni pío con respecto a si sería verdad o mentira lo anteriormente revelado, por lo que no se sabrá con certeza quien de los tres participantes será le expulsado este domingo 13 de agosto.

Eduardo Capetillo Jr. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui