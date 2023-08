Aracely Ordaz 'Gomita' asegura que ya perdonó a su papá tras haberla violentado: "Dios lo bendiga"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi dos años de que Aracely Ordaz, mejor conocida como 'Gomita' rompiera el silencio y exhibiera los maltratos a los que por años estuvo sometida a manos de su padre, asegura que ya logró perdonarlo, aunque eso no borra toda el daño que le causó a su familia y confía plenamente en la justicia divina.

Recordemos que en septiembre de 2021, la influencer subió un video a sus redes sociales ahogada en llanto, narrando la forma en que Alfredo Ordaz Barajas la había golpeado por defender a su madre, a quien también le había propinado una golpiza, así que cansadas de la situación emprendieron acciones legales y les otorgaron una orden de restricción, así como medidas de protección.

Tras varias audiencias, el juez lo declaró culpable por el delito de violencia intrafamiliar y en el caso de 'Gomita' se le otorgó un año de castigo sin ser acreedor a cárcel, pero respecto a la demanda de Elizabeth Campos recibió una pena de cuatro años, por lo que esperan tenga que pagar tras las rejas, aunque hasta ahora el caso se ha visto detenido y permanece en libertad.

Más allá de si termina en prisión o no su progenitor, Aracely se siente orgullosa de haber tenido el valor de no quedarse callada y asegura que ha podido disculparlo por todo lo que les hizo: "Sí lo perdone, que Dios lo bendiga y le vaya muy bien", dijo ante las cámaras del programa De Primera Mano.

La conductora recordó lo duro que fue su padre con ella mientras fue su representante, pues la orilló a perder la confianza en sí misma, pero gracias a su talento ha podido seguir adelante con su carrera: "Dijo que no trabajaba para esta empresa, dijo que no iba a volver a trabajar y que era una inventada, una mentirosa. Saludos papá, te quiero".

'Gomita' reconoce que lo que vivió fue muy fuerte, razón por la que espera que nadie más tenga que pasar por algo similar: "Imagínate que te tiren mier…a, porque esa es la palabra y no se lo deseo a nadie. Espero que sus familiares no sean así y si lo son hagan lo mismo que yo, alejarse", sugirió.

Desde antes de que denunciara a su padre, 'Gomita' ha tenido que recibir terapia psicológica y es algo que la ha ayudado a sobreponerse y que no piensa dejar, pues considera que el corazón y la mente son la más importante, así que trabaja todos los días para salir adelante: "La gente manipuladora puede deshacerte la vida, pero soy un ejemplo de que no me dejo y que ahora estoy con Papi Palazuelos, ¿qué le puedo pedir a la vida?".

Actualmente, la expayasita se encuentra promocionando su regreso a Televisa de la mano del reality show El Hotel VIP, donde estará compitiendo con un selecto grupo de celebridades bajo la batuta de Roberto Palazuelos, siendo el estreno el próximo 16 de agosto a las 08:00 de la noche, a través de Canal 5.

