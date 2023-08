Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y muy reconocido presentador, Roberto Palazuelos, recientemente acaba de tener una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la cual se sinceró y confirmó demanda en contra de Margarita Portillo, que es la viuda del famoso y muy reconocido actor de novelas, Andrés García, debido a problemas con la herencia que dejó, afirmando que le ha robado a los herederos.

Como se sabe, desde el lamentable fallecimiento del actor de Pedro Navajas, los hijos de este junto a Palazuelos comenzaron a declarar varias inconsistencias con lo que había en el testamento, señalando que la viuda de este se habría quedado con una parte que no le correspondía de la herencia que ya había dejado estipulado el reconocido y polémico actor, por lo que se dijo que comenzarían un proceso legal en su contra.

En ese momento, el denominado 'Diamante Negro' no quiso hablar nada con respecto a lo que Leonardo García, hijo de Andrés, y el resto de sus familiares habían decidido sobre la situación, así que evitaba los cuestionamientos al respecto en más de una ocasión, incluso una vez abandonó furioso la zona en la que estaba después de que reporteros volvieran a preguntarle sobre lo que harían.

Pero ahora, cuando reporteros del matutino producido por Andrea Rodríguez lo captaron en el aeropuerto, no dudaron en volver a preguntarle del tema, a lo que este confirmó que ya hay una demanda interpuesta por este tema, señalando que: "el derecho es lento, pero siempre llega", explicando que no se pueden mover como ellos desean dado a que aún deben pasarse por un par de filtros y consultarse ciertas cosas.

Ante este hecho, el actor de Perdiendo El Juicio volvió a dejar en claro que él solamente está velando por los intereses de los hijos de García ahora que no se encuentra en vida, lo cual él desde el primer momento dejó en claro que haría siempre y que buscaría que se cumpliera hasta el último punto con respecto a la voluntad del que fue como otra figura paterna para él a lo largo de su infancia.

Finalmente, los reporteros le cuestionaron sobre el famoso cantante, Luis Miguel, y si es que asistiría a uno de sus conciertos ahora que nuevamente se encuentra de gira por todo Latinoamérica y Estados Unidos, con varias fechas para la Ciudad de México, a lo que señaló que no, pues ya no va a lugares con mucha gente, y que hace muchos años que no va a conciertos de ningún tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui