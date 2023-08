Exhiben FOTO de Ninel Conde y la destrozan por "desfigurada y estirada": "Parece viejita"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la conocida actriz y cantante Ninel Conde dejó sin habla a decenas de usuarios en las redes sociales y no precisamente porque los haya impresionado con su espectacular y envidiada figura. En realidad la llamada 'Bombón Asesino' está enfrentando severas críticas debido a una polémica fotografía que le filtraron donde aparece "desfigurada y estirada", según la opinión de los usuarios de las redes sociales.

Como se sabe, Ninel siempre ha negado que se ha sometido a distintos tratamientos estéticos o cirugías plásticas para embellecerse, sin embargo, muchos de sus seguidores consideran que es evidente que tiene arreglitos y creen que ya se le pasó la mano con ellos, pues que cada vez se parece menos a la mujer que comenzó su carrera en los 90's.

En diversas ocasiones la exactriz de TV Azteca, donde realizó melodramas como Catalina y Sebastián y Como en el cine, se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a los duros comentarios que recibe por su brutal cambio físico, pues más de un internauta cree que acabó irreconocible por el supuesto abuso de Botox u operaciones estéticas.

Antes y después de Ninel Conde

Recientemente Ninel, quien ha formado su carrera mayormente en Televisa participando en novelas y realitys, se volvió otra vez blanco de las críticas debido a que el polémico periodista Álex Kaffie compartió una fotografía nada favorecedora y se le fue encima por la apariencia de su rostro: "Ninel en la imagen luce los estragos de o no dormir bien o del abuso de los tratamientos estéticos", escribió el conocido 'Villano de los espectáculos'.

Sin embargo, Kaffie no es el único que pensó que Conde no lucía nada bien en esta instantánea, pues decenas de internautas también lo apoyaron y destrozaron a la guapísima exnovia de José Manuel Figueroa. La famosa artista mexicana no ha dejado de recibir comentarios donde le piden dejar de hacerse arreglitos en la cara, además de que otros usuarios la están comparando con personajes como Michael Jackson, Lyn May o 'Calamardo Guapo'.

Aunque esté estirada, parece viejita".

Ay Ninel, cómo te has fregado la cara".

Qué terrible manera de deformarse".

Crédito: Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna