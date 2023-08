Gomita triunfa en 'El Hotel VIP', pero ahora le preocupa encontrar otro trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de meses de ausencia en la televisión debido a los fuertes problemas familiares y emocionales que tuvo Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, actualmente se encuentra de regreso como parte del casting de El Hotel VIP, reality show en el que se encuentra triunfando y dando de qué hablar por su extrovertida personalidad.

En este programa que conduce Roberto Palazuelos, las celebridades que aceptaron el reto se han enfrentado a divertidas pruebas y los que resultan perdedores se convierten en staff del hotel y tienen que atender a sus compañeros, así que tuvieron que aprender a realizar el servicio, desde la limpieza, hasta la comida, algo que no fue fácil para todos, pero la expayasita quedó muy contenta con el trabajo que hizo.

No obstante, ahora que terminaron las grabaciones, Gomita mostró su preocupación frente a las cámaras de Eden Dorantes, a quien confesó no tener ningún otro proyecto en puerta, así que espera pronto recibir alguna propuesta de actuación o conducción, pues es muy activa y no le gusta pasar tanto tiempo sin trabajo.

Yo espero que me caiga algo de trabajo porque no tengo otra cosa", contó la hermana de Lapizito.

Gomita pide trabajo a Juan Osorio

En medio de su desesperación, la influencer aprovechó las cámaras para hacerle un llamado al afamado productor de Televisa, Juan Osorio, pues tiene la esperanza de que él pueda darle trabajo en uno de sus próximos proyectos, dado que se le ha reconocido como uno de los que más oportunidades brinda a los artistas, tal como lo hizo con Wendy Guevara que la llevará a probar suerte en las telenovelas.

Sin embargo, se encuentra abierta a cualquier oferta y espera que después de su destacada participación en El Hotel VIP se le abran muchas puertas, pues está comenzando a agarrar confianza luego de retirar a su padre como su representante, quien en su momento le dijo que no iba a poder brillar sin su ayuda.

Gomita tiene experiencia como conductora, pues formó parte del extinto programa Sabadazo, aunque también ha hecho currículum en diferentes reality shows y ha confesado que le gustaría probarse como actriz, así que en una de esas sorprende a sus fans con algún personaje, aunque por ahora lo único que hace es mantenerse activa en redes sociales, donde es considerada toda una influencer por sus divertidos videos, fotografías y trends que sube luciendo sus mejores pasos.

