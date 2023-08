'Gomita' estrena proyecto en Televisa y reconoce que teme por su vida tras haber denunciado a su papá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aracely Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como 'Gomita' regresa a la pantalla de Televisa con un nuevo reality, luego de meses alejada de la televisión y está segura que lograra cautivar a la audiencia con su participación en El Hotel VIP, programa conducido por Roberto Palazuelos que estrena el próximo 16 de agosto, a través de Canal 5.

Frente a las cámaras de Berenice Ortiz, la también conductora platicó algunos detalles de la dinámica del show, como que realizarán divertidas pruebas en las que los perdedores se convertirán en parte del staff del hotel, así que tendrán que hacer las labores de limpieza, comida y demás, así que recibirán asesorías de expertos en la industria hotelera y chefs, pues la intención es que ofrezcan un servicio VIP.

Para 'Gomita' esta fue una grata experiencia, aunque advierte que hubo uno que otro agarrón con sus compañeros, pero el desconectarse de su vida por tres meses que duraron las grabaciones le ayudó a sanar, así como a olvidarse de algunos de sus problemas, razón por la que no quería que terminara el proyecto en el que espera recibir el apoyo de sus fans que la han seguido desde hace años.

Instagram @gomitaoficial123

Yo estaba muy feliz encerrada, no sabía p...dos de familiares, nada y era muy divertido".

Al cuestionarle acerca de la demanda que interpuso contra su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, la expayasita destacó que afortunadamente el fallo fue a su favor, aunque la sentencia del juez no fue tan severa como lo esperaba, pero se siente tranquila con el hecho de haber tenido el valor para alzar la voz y ponerle un alto a sus abusos, aunque reconoce que le duele que ya nunca más volverá a verlo.

ESPECIAL

No obstante, 'Gomita' indicó que su progenitor podría estar tras las rejas próximamente ya que por la denuncia que interpuso su madre, la señora Elizabeth Campos, obtuvo una pena mayor: "Le dieron 1 año de mi sentencia, no es cárcel, pero tiene otra denuncia de parte de mi mamá y le dieron 4 años y 9 meses, ahí sí es cárcel", compartió.

Tras no haber una detención, la famosa reconoce temer por su integridad ya que asegura haber recibido amenazas, las cuales no han sido directas, pero no duda que puedan hacerle algo y si eso llegara a pasar señala a su padre como el responsable: "Trato de estar tranquila, con gente y que me cuide, porque la única persona con la que tengo problemas es con él".

'Gomita' denunció a su padre en 2021 luego de que tuvieran una fuerte pelea en la que la terminó golpeando y arrancando las extensiones del cabello, lo cual aseguró la influencer no era la primera vez que ocurría y expuso que por años estuvo sometida a sus abusos físicos y psicológicos al igual que su madre.

Fuente: Tribuna