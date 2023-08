Cirujano exhibe a Luis Miguel y filtra qué cirugías se hizo tras reaparecer irreconocible en show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Miguel se colocó en tendencia durante los últimos días debido a que el pasado jueves 3 de agosto regresó a los escenarios luego de 4 años retirado de los shows. Además de volverse viral en las redes sociales por su enorme talento para cantar, el llamado 'Sol de México' también ha dado mucho de qué hablar debido a que luce irreconocible, muy delgado y rejuvenecido.

'Lusmi' ha provocado todo tipo de reacciones debido a su nuevo aspecto y ante las especulaciones sobre los cambios físicos del artista, ahora el doctor Cristian Pérez Latorre, rompió el silencio y asegurando ser el cirujano plástico del cantante, filtró la cantidad que recibe el famoso por cada uno de sus conciertos: "Hace unos tres o cuatro años atrás, Luis Miguel era su propio productor. Hoy por hoy, tiene un contrato millonario con una productora internacional, en el cual él puso como cláusula cobrar 1 millón 800 mil dólares por cada show", dijo el médico.

Durante la entrevista concedida para Chisme No Like, Pérez Latorre también detalló el tratamiento que supuestamente eligió Luis Miguel para lucir con un aspecto renovado y más delgado: "Él se sometió a un tratamiento de lo que llaman lose weight o pérdida de peso, donde se ha utilizado la famosa inyección de Ozempic y Rybelsus que es lo que han utilizado en su momento las Kardashian para bajar tanto de peso", detalló.

Pero al hablar de los rumores que apuntan a que el intérprete recurrió a un doble para poder cumplir con sus conciertos en su esperada gira, el médico se sinceró y dejó abierta esta posibilidad: "Obviamente cuando uno hace un descenso tan abrupto de peso y más con este tipo de productos o drogas, todo se transforma. Lo que sí no tenemos en claro, y más cuando ustedes me plantean, que es un doble", explicó.

Y aunque por el momento no puede asegurar que un doble suple a Luis Miguel en los escenarios, dijo que pronto se encontrará con él y podrá descubrir la verdad: "Yo estoy tratando de ver, porque yo te voy a poder contestar si es o no es cuanto lo tenga en septiembre acá (en Beverly Hills)". Acto seguido, Cristian Pérez destapó los supuestos tratamientos estéticos a los que se ha sometido el cantante para lucir mejor.

Luis Miguel tiene dos cirugías hechas por mí, una es la nariz y la otra es un face live de cuello, que es una pequeña cicatriz que se hace debajo del mentón", aseveró.

Finalmente, Pérez Latorre admitió que él duda de que Luis Miguel realmente se esté presentando en los shows de su gira Luis Miguel Tour 2023: "Yo en la nueva foto, que ustedes me mandan, que realmente si yo tengo que discriminar esta foto que ustedes me mandaron, yo te debo decir 'para mí no es', porque la verdad veo un Luis Miguel totalmente diferente, los ojos", dijo de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Luis Miguel desata los memes tras aparecer irreconocible

Fuente: Tribuna y Twitter