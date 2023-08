No la soportaría: Emilio Azcárraga despediría y vetaría a actriz de Televisa tras 30 años al aire por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el famoso empresario y dueño de toda la empresa de San Ángel, Emilio Azcárraga, en realidad ya no soportaría a uno de sus elementos más famosos de su empresa, por lo que decidiría despedir y vetar de sus foros de forma indefinida a la reconocida actriz de Televisa y también comediante, Bárbara Torres, después de 30 años al aire por una fuerte razón.

Bárbara tiene más de tres décadas al aire de la empresa San Ángel, pues en el año 2002 debutó en la TV mexicana de la mano de Eugenio Derbez, con el programa de XHDERBEZ, donde nació su popular personaje de 'Excelsa', manteniéndose desde ese momento en grandes producciones, como Lorenza A Bordo, Las Estrellas Bailan en Hoy como bailarina, pero tras tanto tiempo en la empresa parece que su tiempo acabaría por un veto.

Esto debido a que como se sabe, Torres fue una de las celebridades más odiadas dentro de La Casa de los Famosos México, pues durante su tiempo dentro siempre generó polémica con sus actitudes, pues se mostró bastante inestable con sus cambios de humor, llorando por cualquier cosa, enojándose por todo y agrediendo a varios de sus integrantes, teniendo intensas peleas especialmente con la presentadora y cantante, Raquel Bigorra, y también con el polémico político, Sergio Mayer.

Incluso, después de que tuviera un arranque de ira en contra del joven actor y reconocido cantante, Emilio Osorio, decidió nominarlo y mandar a peligro de eliminación, motivo por el que el reconocido padre de este, el productor de novelas, Juan Osorio, en una entrevista afirmó que con él no iba a tener más trabajo, pues con lo que le hizo a su hijo no podía aceptarla, hecho del que poco después se arrepintió y dijo que no tenía problemas con ella.

Pero todo parece indicar que aunque Osorio se echara para atrás con sus declaraciones, según los recientes informes del canal de YouTube de Chacaleo, declaró que los altos mandos de la empresa no la soportarían y que los productores de novelas, conducción e incluso comedia ya no querrían trabajar a su lado por estas polémicas y por ello es que pronto sería veta de la empresa televisiva y solo esperaban al aniversario del programa Hoy para hacerselo saber.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la actriz de comedias como La Familia P.Luche o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a si es verdad que le habrían cerrado las puertas por tiempo indefinido a Torres, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui