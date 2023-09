"Sarta de pend...": Yolanda Garza destroza a Palazuelos; defiende viuda de Andrés García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y reconocido productora de TV, Yolanda Garza, no dudó darle un revés al famoso actor y polémico presentador, Roberto Palazuelos, al cual no dudo en destrozar sin piedad en una reciente entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, debido a que salió en defensa de Margarita Portillo, la famosa viuda de Andrés García, señalando que este solamente decía "una sartas de pen..." sin pruebas.

Como se sabe, poco antes de que el famoso actor de Pedro Navajas falleciera, se informó que estaban realizando una serie sobre su vida, para la cual eligieron a Garza para realizarla, sin embargo, después del lamentable deceso del Andrés las cosas se pusieron en pausa y ahora, después de ser captada por la prensa el tema sobre el proyecto y su avance esta no dudo en responder, además de despotricar contra los que atacan a Margarita.

Primeramente, Garza sobre la serie señaló que: "Estamos un poquito en un standby nosotros, como productores, esperando primero a que Margarita ya le cayó el veinte, entonces está triste, no podemos platicar muy bien, y dije 'bueno, vamos a darnos una pausa'", señalando que todo sí sigue en marcha, pero esperarán el tiempo que la viuda necesite para que sane el inmenso dolor ante la perdida del actor de Televisa.

En cuanto a si consideraba a Leonardo García, hijo de Andrés, como posible intérprete de su propio padre, la productora lo negó rotundamente, señalando que: "Yo tampoco quiero, la verdad no, porque han sido personas que han levantado falso", afirmando que había una gran cercanía: "Mi amigo era Andrés García, por ende, yo platicaba con Margarita, hay un cariño, creció una amistad, pero Margarita nunca se metió, Margarita decía 'ustedes en lo suyo y a mí déjenme en lo mío'".

Con respecto a las declaraciones que el presentador del Hotel VIP ha hecho sobre Margarita, señaló que no quiere trabajar con ninguno de los dos, expresando que: "Después de ver todo lo que escuché que les decían a ustedes, de escuchar a Palazuelos decir una sarta de pen..., perdóname, pero así fue, yo dije 'pues no'", siendo contundente al señalar que ella sabía la verdad de las cosas y no eran así.

Finalmente, muy segura de expresar que Portillo jamás manipuló a Andrés o que solamente haya estado con él interés y lo mantuviera supuestamente drogado para su cometido, ella simplemente dijo que: "Que compruebe todo, si ya comprueba que eso es real, yo pido disculpas públicamente. Margarita no está preocupada por eso, es lo que menos le interesa, Margarita ahorita no está preocupada, Margarita le cayó el veinte, está sola".

Fuente: Tribuna del Yaqui