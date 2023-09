Roberto Palazuelos revela la cantidad que perdió con el 'Estafador de las Estrellas'

Ciudad de México.- Roberto Palazuelos se mostró satisfecho por la detención de Manolo 'N', quien es conocido en el mundo artístico como 'El Estafador de las Estrellas', quien le habría bajado importante cantidad de dinero a él, así como a otros colegas a base de engaño y ahora tendrá que rendir cuentas a la justicia por sus actos corruptos con los que se benefició por años.

Dicho sujeto se presentaba como asesor externo del director del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), ofrecía créditos a fondo perdido solicitando dinero por las gestiones y en sus redes cayeron personajes como Gretell Valdez, Ariadne Díaz, Gustavo Loza, Jorge Burro Van Rankin y Vanessa Huppenkothen, por mencionar algunos.

Fue el 'Diamante Negro' el encargado de levantar la denuncia correspondiente en conjunto a su equipo de abogados, por lo que el pasado 19 de septiembre se emitió la orden de aprehensión contra Manolo 'N' y ante las cámaras de Ventaneando, el conductor de El Hotel VIP contó que fue un proceso complicado, pero a pesar de que tiene algunos años de la estafa logró que se hiciera justicia.

El presunto, Manolo 'N' si fue detenido ayer, no fue nada fácil, me tardé un chorro de tiempo, fueron casi 4 años, se me cruzó el Covid para integrar la carpeta, entonces se complicó", platicó el famoso.