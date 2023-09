"Sean piadosos": Juan y Rosie Rivera defienden a Yahritza y su Esencia por críticas en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del simulacro para sismos, los reporteros de Venga la Alegría aprovecharon que estaban Juan y Rosie Rivera, los reconocidos presentadores y actores, para cuestionarles sobre la polémica con Yahritza y su Esencia y las múltiples y fuertes criticas que han recibido en el último par de meses, a lo que no dudaron en defenderlos contundentemente y suplicaron que sean piadosos con ellos pues aún eran jóvenes.

Aunque ya han pasado un par de meses desde que la banda conformada por tres hermanos hayan expresado que no les gustó la comida mexicana y que el país era muy ruidoso para ellos, el público aún no logra perdonarlos por estos desafortunados comentarios, por lo que no han parado de criticarlos, insultarlos, algunos han recibido amenazas de muerte por parte de internautas y el pasado 15 de septiembre fueron abucheados durante su presentación en el Zócalo para celebrar las fiestas patrias.

Y ahora, después de que los hermanos de Jenni Rivera se presentaran en los foros de TV Azteca para promocionar el nuevo podcast que lanzaron, titulado Bromeando, los medios de comunicación le han cuestionado sobre qué pensaban de lo que están viviendo los tres jóvenes y si consideran que están siendo muy duros con ellos, especialmente después de esos abucheos por parte del público.

El primero en expresarse fue Juan, el cual pidió un alto a todo el hate, señalando que: "La neta, a mí sí me pareció, muy mala onda como los trataron, tal vez pudieron haber, se pudieron haber expresado de una mejor manera, pero la realidad de las cosas, cuántas personas no han cometido errores, mucho más graves que esas y le quieren acabar la carrera a una niña o adolescente de 16 años, es una locura. Entiendo, que la gente se pudiera haber ofendido, pero no para tanto".

Mientras que Rosie señaló que deberían de buscar una mejor manera de expresar la ira y que: "la verdad, yo no creo que lo hizo con malicia, yo veo una joven que fue súper sincera, no pensó en ser artista, a mí no me ofendió, igual yo anhelo de que si queremos enseñar algo, si queremos dar una lección, si queremos que ella aprenda, que se haga con amor, que tengamos misericordia. Quién no a los 16 a los 17, no dijo una burrada. Tengan compasión".

Finalmente, el tío de Chiquis Rivera decidió bromear ante las cámaras con una de las frases que más se viralizaron de estas mal atinadas declaraciones, diciendo que: "Yo no sé, si a mí me gusta más el chicken o el pollo, si me gusta más el chicken americano o el pollo de Argentina, no sé cuál me gusta más, pero igual con un pollito o un gallito, estoy contento, haciendo reír a los presentes en ese momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui