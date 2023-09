Se volvió mujer: Tras despido de Televisa y traición con Chapoy, conductor regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien cuenta con 33 años en Televisa y que hace unos meses sufrió un repentino despido, sorprendió a todos los televidentes debido a que este lunes 4 de septiembre regresó al programa Hoy tras haber denunciado que lo habían vetado de este matutino. Se trata del controversial Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien denunció que no fue invitado a celebrar los 25 años de Hoy pese a que él fue pieza clave de esta emisión.

El protagonistas de series como Qué madre tan padre, 40 y 20 y Perdiendo el Juicio formó parte del matutino del Canal de Las Estrellas desde el año 2013 hasta el 2020, cuando salió del proyecto sin una despedida al aire, por lo cual se habló de una presunta rivalidad con la productora Andrea Rodríguez Doria. Sumado a esta situación, a mediados de año 'El Burro' explotó porque lo corrieron del programa Miembros al Aire de un día para otro.

Y tras este inconveniente, el actor volvió a sufrir un fuerte desaire en la televisora de San Ángel ya que fue de los pocos exconductores de Hoy que no fueron invitados a sumarse a la transmisión del festejo de los 25 años: "Muchas felicidades a todos y cada uno de los que formamos parte del programa HOY, me hubiera gustado ir a felicitarlos, pero no fui requerido, ¡ni hablar! Felicidades", dijo a través de un mensaje en X, antes Twitter.

Aunque se llegó a pensar que 'El Burro' estaba vetado del matutino por esta situación, la mañana de este lunes reapareció en el foro 16 de Televisa San Ángel como invitado especial, y es que acudió para hablar sobre su corta participación en El Hotel VIP. Asimismo, la producción aprovechó para entregarle su placa conmemorativa por el aniversario 25 de Hoy: "'Burro', eres parte muy importante de esta familia, te queremos, te extrañamos", empezó diciendo Andrea Legarreta.

Posteriormente, la conductora le pidió a Jorge que contara qué significa para él el programa: "La verdad me siento parte del grupo, como no va a significar algo padrísimo, estuve como 7 años aquí", dijo el presentador. Cabe resaltar que el público de Televisa quedó encantado con la visita de 'El Burro' al foro de Hoy y mediante las redes sociales del programa pidieron a la producción que lo contraten de fijo, dejando por fuera al controversial Arath de la Torre.

