Horóscopo de Mhoni Vidente: Guerras y más predicciones para el 2024, año del Oro y Plata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Un año nuevo ha llegado! Y la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula de habla hispana, Mhoni Vidente, te comparte el horóscopo y las predicciones del 2024. Aquí encontrarás cuáles son los eventos que cambiarán a la humanidad a lo largo de estos 12 meses, según la pitonisa, quien se caracteriza por tener una de las visiones más acertadas sobre el futuro.

Lo primero que debes saber es que, según la pitonisa cubana, este 2024 será el año del "Oro" y la "Plata", y que el Arcángel Miguel será quien brinde nueva energía para derrotar la negatividad. Sin embargo, no todo será abundancia y dinero para la gente trabajadora en el mundo, pues este nuevo año será conocido como "el tiempo de la guerra", según Mhoni Vidente. La astróloga agregó que podrían ocurrir desgracias tales que pondrían en riesgo los Juegos Olímpicos 2024.

Mhoni Vidente advierte que el 2024 será el Año de la Guerra. Foto: Internet

2024, el año de la guerra, según Mhoni Vidente

En su lectura del Tarot y visiones, la astróloga señaló que durante este año se darán tres días de completa oscuridad, con los cuales serían el inicio del Apocalipsis. Cabe destacar que no dijo cuál será la fecha exacta de estos eventos, no obstante, apuntó que todo podría ocurrir durante el primer o último mes del 2023, es decir, en enero o diciembre. Mhoni Vidente recomendó a todos sus seguidores, católicos o no, rezar todos los días de esos meses al Arcángel Miguel.

Por otra parte, la astróloga también señaló que este será un año cabalístico para México y otros países de América Latina. En estas regiones se vivirán diversas catástrofes naturales y humanitarias, aunque no especificó cuáles; apuntó que la avaricia del ser humano se hará presente y que Argentina vivirá un cambio luego de varios meses del gobierno de Javier Milei; apuntó que la nación "progresaría".

Predicciones para los famosos en el 2024, según Mhoni Vidente

En el mundo de la farándula también habrá días malos, pues predijo el sensible deceso de la primera actriz de Televisa, Silvia Pinal; con esto, acabaría su increíble dinastía, aseguró Mhoni Vidente. Por otra parte, la cubana predijo bodas para artistas como Shakira, Taylor Swift y hasta Dua Lipa. Igualmente mencionó a Selena Gómez, quien no estaría embarazada, pero pensaría en casarse muy pronto.

Mhoni Vidente: 2024, el año de la mujer a nivel universal

Por último, la astróloga señaló que el 2024 será un año de la mujer, pues advierte que varias mujeres dominarán los países este año, por ejemplo, México, Venezuela, Canadá y Francia. Apuntó que las féminas tendrán mucha presencia en todos los campos de la política, empresarial y, sobre todo, en el deporte.

¿Qué esperas tú de este 2024?

Fuente: Tribuna