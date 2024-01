Valentino Lanús tacha de 'loco' a Jorge Kahwagi y teme por su familia; lo habría amenazado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que el querido actor Valentino Lanús confirmó su regreso a las telenovelas, le surgieron diversas controversias, una de ellas fue el supuesto fraude que habría cometido hacia Jorge Kahwagi, quien aseguró en una entrevista que el actor mexicano lo estafó por la cantidad de 4 millones de pesos. El protagonista decidió responder a estas graves acusaciones y expuso las amenazas del famoso expeleador.

Valentino anteriormente aseguró que los señalamientos en su contra eran una mentira, pero en una reciente entrevista para el programa de Maxine Woodside, el famoso compartió que este asunto lo llevó a tomar medidas de extrema seguridad con su familia. "De verdad es algo muy penoso que algo así esté pasando, es un poquito delicado hablar del tema. Habló a través de una persona que él conoce y de una operación comercial que se hizo, pero… ¡ay, amigos!... ¡qué pesado!".

Acto seguido, el histrión de 48 años confesó que Jorge era una persona prepotente y que le ha traído serios problemas: "Esta persona en esa prepotencia y en este abuso, de verdad nos causó muchos, muchos, muchos problemas. Que nosotros desde nuestra perspectiva todo lo generamos hacia la luz y que todo tiene un motivo, pero sí, mira, no tengo mucho qué decir porque es un tema muy delicado, hasta de seguridad para mi familia, de ese tamaño estamos hablando, y un absoluto abuso de esta persona".

Valentino Lanús confiesa problemas con Jorge Kahwagi

El intérprete de telenovelas como El Juego de la Vida o Las Tontas No Van al Cielo declaró que él prefiere no hablar más al respecto porque tema por su integridad y la de sus seres queridos: "Yo no quisiera hablar más porque puede ser un tema muy delicado, y no sé si tengan referencia de esta persona, pero bueno, es algo muy serio, de esta calaña este tipo. Esto es muy delicado, entonces por eso es un tema que no se puede hablar de chisme, o sea, es un tema serio", agregó.

Posteriormente, Valentino reveló que tuvo que recurrir a las autoridades para salvaguardar su integridad y la de su familia. "Yo a Jorge lo conocí hace mucho tiempo y fue una, pues digo, una persona que conoces y siempre tratas de generar armonía. Hablé con él, platicamos, él desapareció dos años de esta operación comercial y de repente llega con una prepotencia a hacer una exigencia de algo que nos estaba generando un problema verdaderamente grave".

Finalmente, el ahora protagonista del melodrama Tu vida es mi vida aseguró que más allá de un tema legal, también ha recurrido a otros aspectos para sentirse seguro, además de que tachó de loco a Kahwagi. "Es un tema muy serio y muy delicado y que estamos listos para cualquier problema, porque fue una injusticia verdaderamente. Este tipo está desfasado de la cabeza, con perdón. Y eso fue un tramo de nuestra vida que nos hizo hacer cambios muy importantes, porque una amenaza de esta gente… tú sabes".

Si la gente de verdad se enterara de lo que pasó... ¡uff!, no estaríamos hablando tan tranquilos de este tipo, pero, en fin, la vida está aquí, trajo cosas muy buenas porque también parte de esta protección a mí me hizo entrenarme en Estados Unidos y estoy listo para lo que se necesite".

Fuente: Tribuna