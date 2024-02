Michelle Renaud confiesa que recurrió a la fertilización in vitro para quedar embarazada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, te informamos en TRIBUNA que Michelle Renaud habría dejado caer por error el género de su bebé, hecho que ocurrió durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que pidió algunos consejos de maternidad a sus seguidores; fue entonces que la actriz de La Sombra del Pasado declaró que quería cosas para una “bebita”, por lo que la gente asumió que tendría una niña, pero nada estaba más fuera de la realidad.

Resulta ser que este miércoles, 14 de febrero, la revista Caras reveló una entrevista que hizo a Renaud y a Matías Novoa en la que no solo revelaron el el sexo del bebé y su nombre, sino que también contaron cómo lo concibieron y es que, según declaraciones de la famosa, por recomendación del doctor tuvieron que recurrir a la fertilización in vitro. La celebridad hizo especial énfasis en que querían tener al bebé de manera natural, pero por cuestiones que no mencionó, no lograron hacerlo.

Michelle Renaud revela que tuvo una fertilización in vitro para quedar embarazada

Debido a esto, Michelle tuvo que someterse a una alta carga hormonal, hecho que le afectó notablemente en su comportamiento, al grado en el que llegó a sentirse “insegura, triste y enojada”, aún así, la estrella de Las hijas de la luna se mostró agradecida con Novoa, quien según sus palabras “se rifó porque aguantó muchísimo”. Por su parte, Matías declaró que dicha etapa fue difícil para la actriz, pero al final lograron superarlo.

Matías y Michelle contaron que, aunque en redes sociales se llegó a rumorar que ambos se casaron por el embarazo, la realidad es que esto no tuvo nada que ver con su decisión, puesto ambos querían volver a ser padres. Por otro lado, aseguraron que tanto Axel como Marcelo (sus respectivos hijos) se alegraron de enterarse de la noticia, sobretodo cuando supieron que el bebé sería varón y no niña, como se estimó en un comienzo.

Michelle Renaud revela cómo concibió a su bebé

Por último, la pareja reveló que ellos sí querían tener una niña, puesto ambos habían tenido la previa experiencia con niños, pero esto no pudo ser así y enfatizaron que esto no significaba que no deseaban tener a su hijo, quien llevaría el nombre de Milo, el cual proviene del inglés y significa ‘misericordioso’. Según declaraciones de las estrellas de televisión, el pequeño está programado para nacer a mediados de este año.

