¿Por qué soñaste con que tu pareja te era infiel? Aquí está el sorprendente motivo

Ciudad de México.- ¡Qué complejos son los sueños! ¿Recuerdas lo que sueles soñar con frecuencia? ¿Intentas entender por qué se producen y cuál es el significado de tus sueños? Y ahora una pregunta que es bastante concreta… ¿alguna vez has soñado con una infidelidad? Si has respondido que sí, estás en el sitio correcto.

Aquí vamos a detallarte qué puede haber detrás de este tipo de sueños (bastante poco frecuentes) relacionados con los celos, las traiciones y la desconfianza en una relación de pareja. Un sueño que para muchas personas puede convertirse en una auténtica pesadilla y generar bastante estrés, pero que puede no ser tan malo como imaginas… ¡Sigue leyendo para conocer sus distintas interpretaciones!

¿Qué significa soñar con una infidelidad?

Lo más importante es saber identificar el sueño. En éste, ¿es tu pareja la que te es infiel? ¿O es un sueño en el que tú pones los cuernos y engañas a tu pareja? Dependiendo de la respuesta, se abren dos vías para explicar el sueño. Puede tener muchos significados, pero podemos resumirlos básicamente en dos: si en el sueño somos nosotros los infieles, el sueño habla de una disconformidad o una insatisfacción con la pareja. Un estudio de la persona con la cual hemos soñado ser infieles nos ayudará a conocer cuáles son las diferencias esenciales entre ella y nuestra pareja en la vida real y con ello los motivos de nuestra actual insatisfacción.

¿Qué significa soñar con una infidelidad de mi pareja?

Por el contrario, si en el sueño somos nosotros los engañados, la cosa cambia. Los sueños de infidelidades ajenas u engaños suelen hablar de nuestra propia inseguridad: en ellos reflejamos nuestros miedos a través de los actos de los demás. "Un sueño sobre que nos son infieles representa un temor a que esta situación pueda producirse por desconfianza hacia nuestra pareja o por haber notado algo que nos hace poner en tela de juicio nuestra relación", comenta Tahoces, que recalca que también hay que tener en cuenta que cada soñador es un mundo y que esta interpretación puede depende en gran medida de la situación en la que se halle con su pareja.

¿Por qué soñamos con una infidelidad?

¿Te has distanciado con tu pareja recientemente? ¿Sientes que ya no tienen la misma química que al comienzo de la relación? ¿Se ha acabado la pasión entre ustedes? ¿Hay problemas de comunicación entre ustedes? ¿Han discutido o suelen hacerlo por cualquier cosa? Soñar que engañas a tu pareja puede estar relacionado con un distanciamiento sexual o amoroso de la pareja y puede ocurrir con más frecuencia si has respondido con un 'sí' a cualquiera de las preguntas anteriores. O bien es posible que tengas ganas de retomar la pasión (para esto puedes preparar citas especiales o subir la intensidad en tus relaciones con nuevas posturas para encender la chispa...), que necesitas más muestras de cariño, que hay algo de lo que desconfías y no te hace sentir del todo bien… y esta es la manera de tu subconsciente de decírtelo.

